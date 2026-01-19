陸海空軍相互關懷協會贈新竹榮家愛心毯 長輩：好暖、心裡熱呼呼

陸海空軍相互關懷協會掛心新竹榮家長輩的防寒需求，由協會黃幸一理事代表致贈三十條毛毯給住民長輩，榮家主任白恩惠(中右)致贈協黃幸一理事(中左)感謝狀。(圖由新竹榮家提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

寒冬低溫來襲，社團法人陸海空軍相互關懷協會掛心新竹榮家長輩的防寒需求，協會理事黃幸一代表致贈三十條厚實柔軟的毛毯，帶給身體孱弱、行動不便的養護堂住民長輩溫暖的關懷。

黃幸一指出、該協會始終將榮民長輩的身心健康放在心上，考量到冬末春初氣溫變化劇烈，對於長期臥床或行動不便的養護堂住民而言，保暖工作非常重要，這些毛毯代表著協會全體成員的誠摯關懷，希望這份溫暖能伴隨長輩度過寒夜，讓他們在馬年新春之際，身心都能安穩康泰，落實協會照顧長輩、疼惜弱勢的初衷。

廣告 廣告

新竹榮家主任白恩惠表示，養護堂長輩因身體機能較孱弱，氣溫起伏對健康影響較大，毛毯的實用性高，能讓長輩不論在寢室休養或參加室外活動，都能時刻感受到來自社會的貼身守護，感謝協會長期以來的鼎力支持，不僅提升了長輩的生活品質，更是對榮家服務團隊最溫馨的鼓勵。

養護堂楊伯伯收到愛心毯後充滿感激的說：「這幾天冷風一直吹，這條毛毯來得正是時候，蓋在身上暖和，心裡更是熱呼呼的，謝謝協會這麼照顧我們。」

白恩惠強調，照顧長輩是一項細水長流的志業，除了行政團隊的專業服務，更需要像陸海空軍相互關懷協會這樣的社會力量共同挹注；未來榮家將持續擴大資源連結，將每一份善心轉化為對長輩最貼心的照護，落實溫馨、尊嚴、快樂的頤養環境目標，讓這份愛的力量在新竹榮家不斷傳承延續。