陸海空軍關懷協會寒冬送暖 贈保暖物資溫暖榮民眷

陸海空軍相互關懷協會送上毛毯毛帽新北榮服處長林振生（右二）感謝溫情關懷榮民（眷）。（圖：新北榮服處提供）

春節將至，為溫暖榮民（眷），社團法人陸海空軍相互關懷協會常務監事吳隆海、理事黃幸一及監事伊龍華親赴新北市榮服處，送上保暖毛毯、毛帽及圍脖等物資，贈予轄區內榮民（眷），盼使長輩溫暖過冬。由榮服處長林振生代表接受，致贈感謝狀及禮盒，向協會表達謝意。

陸海空軍相互關懷協會長期投身公益，過去曾捐贈白米予轄區榮民（眷）。此次捐贈協會貼心考量氣候變化及時送上實用保暖用品，盼減輕長者寒冬不適。常務監事吳隆海表示，希望透過實際行動回饋社會，表達對榮民前輩的敬意與感謝。未來將持續結合各界資源，推動更多關懷榮民及弱勢族群的公益活動。

林振生指出，新北榮服處感謝協會多年來對榮民眷關懷與協助，為榮民家庭帶來溫暖。民間團體的支持不僅是物資援助，更帶來精神鼓舞，讓榮民（眷）感受到社會溫暖。