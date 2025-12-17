陸海空軍關懷協會捐贈物資 協助弱勢榮民眷

記者孫建屏／高雄報導

陸海空軍相互關懷協會今（17）日捐贈高雄市榮服處百包愛心白米，再轉送給弱勢的榮民、遺眷，為歲末寒冬中增添溫馨，展現關懷退伍袍澤的深厚情誼，也期盼透過藉此「愛心接力」，啟發企業、民間團體及熱心人士盡一己之力，讓愛永續。

本著「互助、關懷、克儉、克難」精神創立的陸海空軍相互關懷協會，長年投入公益服務，理事長李明聰說，協會以軍人之間的情誼為基礎，致力於慰問弱勢榮民、關懷遺眷，並提供實質協助，關懷工作早已遍布全臺各地區，成員們也都以感恩的心，付出無所求，只為將關愛傳遞到社會每個角落。

廣告 廣告

高市榮服處處長劉雅魁除對協會持續之善舉表達最誠摯的謝意外，更強調，社會各界的支持是推動榮民服務的重要力量，愛心白米不僅帶來實質上的援助，更是用實際行動溫暖無數榮民眷家庭，令人敬佩。

陸海空軍相互關懷協會捐贈高雄市榮服處百包愛心白米，展現關懷退伍袍澤的深厚情誼。（高市榮服處提供）

高市榮服處處長劉雅魁（右）代表接受陸海空軍相互關懷協會理事長李明聰（左）捐贈愛心白米。（高市榮服處提供）