陸海空軍關懷協會贈愛心毯 新竹榮家長輩暖呼呼





元月寒冬低溫來襲，社團法人陸海空軍相互關懷協會掛心新竹榮家長輩的防寒需求，協會黃幸一理事代表致贈30條厚實柔軟的毛毯，帶給身體孱弱、行動不便的養護堂住民長輩溫暖的關懷。

黃幸一理事提及，考量到冬末春初氣溫變化劇烈，對於長期臥床或行動不便的養護堂住民而言，保暖工作非常重要。這些毛毯代表著協會全體成員的誠摯關懷，希望這份溫暖能伴隨長輩度過寒夜，讓他們在馬年新春之際，身心都能安穩康泰，落實協會照顧長輩、疼惜弱勢的初衷。

白恩惠主任表示，養護堂長輩因身體機能較孱弱，氣溫起伏對健康影響較大，毛毯的實用性高，能讓長輩不論在寢室休養或參加室外活動，都能時刻感受到來自社會的貼身守護。感謝協會長期以來的鼎力支持，不僅提升了長輩的生活品質，更是對榮家服務團隊最溫馨的鼓勵。

養護堂楊伯伯收到愛心毯後充滿感激的表示：「這幾天冷風一直吹，這條毛毯來得正是時候，蓋在身上暖和，心裡更是熱呼呼的，謝謝協會的照顧。」

