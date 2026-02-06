陸海警船侵擾 管碧玲忙發文酸白委

台灣民眾黨新科立委李貞秀（右一）3日已宣誓就職。（本報資料照片）

民眾黨不分區立委李貞秀因國籍問題引起各界討論，海委會主委管碧玲臉書發文，以「李貞秀女士的國家」稱呼中共海警船，藍委痛批民進黨真是想選舉想瘋了，回顧台灣歷史，除了原住民外，幾乎所有台灣人的根，都是從管碧玲口中「李貞秀女士的國家」來的；民進黨立法院黨團6日也發函院長韓國瑜，要求盡速查明國籍及就任爭議。李貞秀期盼，未來若國籍、就職等爭議能送交憲法法庭處理，大法官們能拿出智慧釐清法律矛盾。

「東方初白，李貞秀女士的國家，又用兩艘海警船前進到東沙島24浬騷擾我們海域。」管碧玲透過臉書發文表示，前一天晚上海巡弟兄們因此一夜未眠，質疑李「真的站上質詢台，她要如何面對這個問題？」

李貞秀表示，身為中華民國合法就任的立法委員，她認為更重要的是回到制度內討論。管碧玲既然提出質疑，未來如果她站上內政委員會的質詢台，會正式請管碧玲說明，政府目前對中國海警灰色地帶行動的應處機制為何？是否能有效保障中華民國的安全？

國民黨立委吳宗憲炮轟民進黨真是想選舉想瘋了，回顧台灣歷史，除了原住民外，幾乎所有台灣人的根，都是從管碧玲口中「李貞秀女士的國家」來的，民進黨吵了這麼多天的兩國論，目的非常明顯，就是為了年底的選舉罷了。

國民黨副主席蕭旭岑指出，根據陸委會的公告指出，台商在中國的所得、薪資收入匯回台灣時仍應申報納稅，被視為境內所得，為什麼收錢時是「一個中國」，要打擊政敵的時候就變成「兩國」？

民眾黨主席黃國昌6日受訪表示，同樣是民進黨執政，為何在《兩岸人民關係條例》與《國籍法》上，賴清德政府與前總統蔡英文時期出現截然不同的解釋，現任陸委會的說法也與前主委邱太三完全不一樣。他批評，民進黨政府換人執政，法律的解釋也可隨時變動，試圖將陸配參政權空洞化，呼籲執政黨與其一天到晚放話進行政治攻擊，不如認真做正事。