陸海警船再擾台… 管碧玲點名李貞秀：如何面對這個問題？

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日正式宣誓就職，但因其無法放棄中國大陸國籍，近日遭執政黨質疑，成外界關注焦點。對此，海委會主委管碧玲今（6）日發文表示，凌晨時又有兩艘中國大陸海警船騷擾台灣，「請問真的站上質詢台，她（李貞秀）要如何面對這個問題？」

管碧玲今上午近7時許在臉書發文寫下，「東方初白，李貞秀女士的國家，又用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾我們，事實上，昨日，海巡一夜未眠！」她接著也提出質疑，「真的站上質詢台，她要如何面對這個問題？！」該篇貼文也引發網友討論。

然而面對陸配立委爭議 ，行政院發言人李慧芝僅說，會在合法合憲的前提之下，履行行政院的憲法義務。而內政部長劉世芳則表示，密等認定是由機關首長按照法規來處理，「我認真希望各部會首長，能夠按照目前審認規定來辦理。」陸委會副主委梁文傑5日也表示，對於李貞秀索資，將用最嚴格條件去處理。

另外，根據《中國時報》今報導，針對李貞秀若無法提出放棄國籍的申請證明，可否解職？立院人士表示，立法院不是執法單位，沒有任何權力解職立委。劉世芳說，內政部職權無法及於立委，但會一再善意提醒，立院是否本於職權行使、並基於國籍法規定處理解職，因目前內政部仍無從得知李貞秀是否有提出申請，李必須將相關證明交給立院，「但未來如果有這樣的狀況，可能會需要到憲法法庭」。

