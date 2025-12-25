陸海警船無視惡劣海象再擾金門水域 海巡署：不理性行為

3艘大陸海警船無視今日惡劣海象仍侵擾金門禁限制水域，海巡署強力譴責此為「不專業、不理性之行為」。(圖／海巡署提供)

今(25)日強烈冷氣團過境，金門海域風浪極強，大陸海警船卻無視航行安全，仍編隊突襲金門禁止限制水域；海巡署強力譴責此為「不專業、不理性之行為」，造成過往船舶極大航行風險。海巡艇在惡劣海況下仍奮勇對應拒止，迫使海警船全數航離。

海巡署指出，金馬澎分署所轄第十二巡防區今日下午2點30分許，偵獲大陸海警船於大膽西方禁止限制水域外有編隊情事，立即調派巡防艇前往預置部署；時至3點，陸海警「14605」、「14606」及「14609」等3船採「一路縱隊」模式，自大膽南方水域航入金門禁止限制水域，海巡署預置之3艘巡防艇立即趨前採「一對一」併航監控，拒止其持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，嚴正告知其行為已嚴重破壞區域和平穩定，影響海域航行安全，要求立即轉向。在海巡全力應對下，大陸海警船編隊最終於4點12分航出金門限制水域。

廣告 廣告

海巡署強調，守護我禁止限制水域，維護國家主權，是該署的責任與使命，不論天候海象或任何情勢變遷，海巡單位均全天候保持高強度監控及應對能量，並秉持堅定的執法立場，捍衛國家主權、確保國家安全。

【看原文連結】