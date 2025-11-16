陸海警船赴釣魚台「維權巡航」 《解放軍報》痛批高市早苗

不滿日相高市早苗發表「台灣有事論」，陸海警船赴釣魚台維權巡航，解放軍官媒發文痛批。

中國大陸官方不滿日本首相高市早苗在國會發表「台灣有事」的說法，採取一連串反制行動。不僅建議暫時避免赴日旅遊，更在黃海展開實彈射擊，更派出4艘海警船進入釣魚台海域。

日本海上保安廳表示，中國海警局4艘船隻今天（16日）上午10時14分至30分，依序進入尖閣諸島（釣魚臺列嶼）南小島附近，4艘海警船都搭載艦砲。上午11時45分，陸續從領海外緣離開。

中共《解放軍報》刊登評論文章，指日本首相高市早苗在國會公然發表涉台露骨挑釁言論，暴露了日本政府違背和平憲法，妄圖以軍事手段干涉別國內政的狼子野心。

《解放軍報》指出，如果武力介入台海局勢，日本國民和國家都將因為日本政府極其危險且錯誤的決策陷入災難，如果日本政府一意孤行，再次與中國人民為敵，只會加劇中國對日本對外戰略的警惕，建設性的、穩定的中日關係將無從談起。

《解放軍報》提到，日本政客涉台露骨挑釁言論不僅是對中國主權的嚴重侵犯，更讓國際社會嗅到日本重蹈軍國主義覆轍的危險氣息，最後更強調日本若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，中方必將給予迎頭痛擊，「畢竟一旦開始玩火，火勢如何延燒，並不由玩火者決定。」