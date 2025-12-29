陸海警「環台執法巡查」路線公布 官媒：給台灣打了個中國結

大陸解放軍今（29）日展開「正義使命-2025」圍台軍演之際，福建海警編隊也在台灣島周邊鄰近海域及馬祖、烏坵附近海域進行「綜合執法巡查」。大陸海警局隨後發布執法巡查路線示意圖，官媒則稱「海警給台灣打了個中國結」。

大陸海警發布其編隊環台灣島執法巡查示意圖。（圖／翻攝微博@中國海警）

大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶宣布，12月29日開始，福建海警組織艦艇編隊位台灣島周邊鄰近海域及馬祖、烏坵附近海域展開綜合執法巡查。朱表示，這是按「一個中國」原則依法管控台灣島及其附屬島嶼的實際行動。

大陸官媒《環球時報》指出，從示意圖可見大陸海警1302編隊、1306編隊以及2203編隊、2204編隊沿台灣島北部、台灣島以東、台灣島南部以及台灣島西南4個方向，用紅繩和中國結「編織」出一條嚴密封鎖線，呈圍島之勢。

大陸海警發布其編隊在烏坵附近執法巡查示意圖。（圖／翻攝微博@中國海警）

《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」表示，相關人士透露，大陸海警執法巡查示意圖採用中國結，極具深意。「玉淵譚天」聲稱，為中國結命名的黃永松是台灣人，使用中國結元素是「強調兩岸文化同根同源、同文同宗的歷史事實」。

「玉淵譚天」還說，路線示意採用了紅色纜繩，「既是象徵兩岸同胞血脈相連的『紅繩』，也是警示台獨分裂勢力的『紅線』」。此外「繩」與「省」同音，強調「台灣就是中國的一個省」。

大陸海警發布其編隊在馬祖附近執法巡查示意圖。（圖／翻攝微博@中國海警）

「玉淵譚天」又指，執法巡查示意路線較上次畫得離台灣島更近，顯示此次行動向台灣島又靠近一步。並指出從示意圖觀察，大陸海警的行動完全無視台政府所謂的「禁止、限制水域」。

據「玉淵譚天」說法，其中，位於台灣島以東的「盤長結」寓意永不分離，象徵兩岸不可分割；台灣島北部、西南的「藻井結」寓意秩序井然，象徵海警執法行動將依法懲治台獨分裂勢力，堅決反對外部勢力干涉，有力維護台海和平穩定。

