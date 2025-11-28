陸海警4艘船闖金門限制水域 海巡署斥「常態騷擾」非執法巡查

4艘大陸海警船28日「兩兩一組」分別自金門料羅東方及烈嶼西南方航入我國水域；海巡署派出預先部署的4艘巡防艇併行監控。（圖／翻攝畫面）

大陸海警局東海分局28日發布新聞指稱，「福建海警於金門附近海域依法開展常態執法巡查」，海巡署嚴正駁斥，「與事實不符」，大陸海警船假借「執法巡查」名義，穿越金門限制水域線，分析航行態樣，已成為「常態騷擾」，絕非「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。

賴清德總統宣布要推動「守護民主台灣國家安全行動方案」後，大陸國台辦27日稱，如果台獨分裂勢力膽敢突破紅線，大陸必將斷然出手、迎頭痛擊。28日大陸海警即宣布在金門附近海域依法進行常態執法巡查。

海巡署指出，28日上午8時50分，4艘大陸海警船「兩兩一組」分別自金門料羅東方及烈嶼西南方以縱隊方式航入我國水域；海巡署第十二巡防區偵獲立即以預先部署的4艘巡防艇航前近迫，併行監控，阻擋陸船深入我國水域，並透過中、英文無線電廣播要求轉向航離，4艘海警船在我方巡防艇併航監控下，歷時約2小時，上午10時50分航出金門限制水域。

海巡署表示，從11月以來，陸方利用海警船假借「執法巡查」名義，穿越金門限制水域線，分析航行態樣，已成為「常態騷擾」，絕非該機關網頁所示「依法開展常態執法巡查」，此舉不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。

此外，國防部公布中共機艦動態，自28日上午9時30分至下午3時10分止，陸續偵獲中共殲-16戰機、空警-500預警機等，各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中20架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名騷擾我周邊空、海域。

