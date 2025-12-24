陸海軍倒一片！共軍將領洗牌玄機曝 犯台關鍵是「這軍種」

中國解放軍官方社媒帳號「中國軍號」近日頻發佈「亮劍」訊息。翻攝微博＠中國軍號



共軍新任東部戰區和中部戰區司令員近日雙雙晉升上將軍銜，日本媒體觀察到，隨著其他軍種的高階將領深陷反腐運動之際，空軍在中國軍隊的影響力日益擴大。專家分析，如果中國發動武力犯台，空中力量將至關重要，這是空軍崛起的關鍵因素。

中國國家主席習近平週一（12/22）在北京晉升東部戰區司令員楊志斌與中部戰區司令員韓勝延至上將軍銜，前者戰區涵蓋台灣及東海，後者則負責首都北京的戍衛工作。前東部戰區司令員林向陽是陸軍出身，在今年10月遭控涉貪而被開除黨籍。

《日經新聞》觀察到，兩位新晉升的共軍上將均為空軍出身，而近期出席政府會議與活動的中國軍方高階將領陣容，更凸顯空軍的重要性。

在本月舉行的中央經濟工作會議上，有4名高階將官缺席，其中3名代理者均來自空軍，分別代表中央軍委政治工作部副主任、後勤保障部部長以及訓練管理部部長。

而在10月舉行的中共二十屆四中全會上，海軍、火箭軍及武警代表均缺席，陸軍僅由去年才從空軍調任的政委陳輝代表出席，空軍司令員與政委則雙雙與會；中國五大戰區的司令員與政委僅3人到場，其中兩人來自空軍。

報導指出，在習近平的反腐運動中涉案的共軍將領，主要集中於陸軍、海軍以及擁有龐大預算的火箭軍。中國國防部10月宣布開除9名將官黨籍，包含前中央軍委副主席何衛東、政治工作部主任苗華，兩人在陸軍、海軍都有龐大影響力，空軍將領所受衝擊相對較輕。

日本防衛研究所理論研究部長飯田將史認為：「如果中國發動武力犯台，空中力量將至關重要。」這是因為登陸台灣，需派遣戰機與轟炸機摧毀台灣艦艇及飛機，同時動用運輸機運送部隊。

無人機作為空軍武力的另一環節，也已成為現代戰爭的關鍵要素。中國軍方本月首度試飛「九天」無人機母艦，可在空中投放多達百架無人機，以及具備高空偵察能力的CH-7匿蹤無人機。

