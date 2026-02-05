陸涉台學者：中美關係穩定 通話鋪墊4月川習會

美國總統川普與大陸國家主席習近平4日晚間進行通話，台灣被作為核心討論議題之一，習近平強調台灣是中美關係中最重要的問題，要求慎重處理對台軍售。大陸資深涉台學者認為，中美領導人罕見長達1個半小時的通話深具意義，除是對川普4月到訪大陸做鋪墊，也釋出中美關係繼續穩定發展的明確訊息與基礎，今年中美領導人預計有3到4次的會晤機會。

至於「川習通話」後，總統賴清德5日在產業座談會上強調，美中台關係將維持「四個不變」，大陸資深涉台學者包承柯表示，台灣還是有些人對美國干涉台海問題抱有巨大期待，這是非常錯誤的理解。從近期美國戰略思考或白宮、軍事部門的戰略報告來看，都顯示美國逐漸將戰略重點放到西半球。

包承柯進一步指出，賴清德提及的六項保證，美台關係堅如磐石等說法，早已不見有美國高層或官員提及到，顯示賴清德如今是躺在想像中的美台關係上做自己的美夢。

包承柯表示，官方消息提到是去年10月底韓國釜山會面的繼續，雙方也都肯定上次會面帶來的效果。他表示，這次通話是為4月川普訪問大陸的準備鋪墊，在還有2個月的時間點上，釋出了中美關係繼往開來、繼續穩定發展的明確訊息。

此次通話明顯將台灣作為核心討論議題之一，包承柯認為，主要關鍵在於1月美國再度給出史上最大對台軍售案的消息，同時美國國會新一輪法案討論仍涉及台海與中國主權等關鍵。他說，這讓習近平在通話中特別強調台灣是中國的領土，永遠不會放棄對台灣領土主權的態度。

這次通話議題討論廣泛，包承柯表示，這顯示中美關係信任度擴大，對彼此未來有所期許，可觀察從川普4月訪問大陸，直到後續習近平回訪美國、APEC領導人非正式會議與G20峰會等。