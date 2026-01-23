陸清潔隊員被曝戴「定位器」！坦言「不動就罰錢」網斥太冷血

大陸山西省運城市傳出爭議事件，一名清潔隊人員在大雪天清掃街道時，有民眾暖心詢問「不歇歇嗎？」但對方卻透露，「發了定位器，不動的話要被罰款。」消息曝光引發外界熱議，認為這種管理「缺乏人性」。

山西省運城市管理清潔隊員方式引發爭議。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，山西運城環衛中心工作人員證實，清潔隊員的確佩戴含定位器的識別證，一方面是保障安全，另一方面是追蹤作業軌跡，這名工作人員說，「確實有時限要求，但環衛工（清潔隊員）年齡偏大，不可能讓他們一直走動，我們也會考慮他們的體力。不存在一不動就被罰款的情況。」

報導引述專家抨擊，定位器是技術工具，用於安全監控和應急響應無可厚非，但若被用作密切監視工作進度、甚至休息超時就可能受罰，顯得過於嚴苛，「如果連稍微停一下，都要擔心被罰款，可能會因此過勞甚至損害健康。」

報導呼籲，科技應成為保障安全的守護者，而非「監視和壓迫的工具」，管理方應正視清潔隊員合理休息的需求，設置合理休息間隔，並配套極端天氣作業補貼和輪休制度，「衡量一個社會的文明程度，要看它如何對待最脆弱的群體，如何對待最基層的勞動者。」

