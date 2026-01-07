陸港口貨物及貨櫃量 2025前11月穩健成長

根據英國航運相關網站引述，中國交通運輸部最新統計顯示，中國沿海與內河港口在去（二○二五）年前十一個月共處理貨物量約一百六十七億五千萬噸，較二○二四年同期增加四點四％；外貿貨物量達五十一億六千萬噸，較二○二四年同期成長四點一％，顯示對外貿易在全球需求較為波動情況下仍具韌性。

在貨櫃業務領域，去年前十一月中國港口貨櫃量累計達三億二千四百七十三萬TEUs，較二○二四年同期增幅達六點六％，顯示貨櫃貿易及物流活動持續活躍，並帶動整體港口運能提升。

廣告 廣告

分析師表示，二○二五年一月至十一月，中國港口貨物及貨櫃量持續擴大，呈現良好成長趨勢，反映對內對外貿易及物流活動穩健運作。

中國大陸交通運輸部認為，中國港口系統依然是全球最大貨運量網絡之一，透過在碼頭設施建設、內陸聯運通道優化及港口數位化營運等方面持續投資，有效支撐沿海及內河水路貨運成長，促進物流效率與市場連通性。

分析師認為，在全球經濟與貿易環境面臨挑戰之際，中國港口貨櫃與貨物量穩健成長不僅反映出中國境內供應鏈與外貿流通的穩定性，凸顯港口在支撐國際貿易與產業供應鏈中的關鍵角色。

中國港口業者也積極推動轉型升級，例如寧波-舟山港在二○二五年全年貨物量超過十四億噸，並實現貨櫃量超過四千三百萬TEU。