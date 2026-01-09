「陸港鎮長」加line好友問個資？詐團寫錯字露餡起疑 本尊發聲澄清

記者潘靚緯／彰化報導

年關將近，詐騙集團手法又再翻新，彰化縣鹿港近來有人在社群軟體Line收到自稱「陸港鎮長許志宏」主動加好友，以業務要求為由詢問個資，由於訊息中提到「鹿港」寫成「陸港」，讓民眾覺得怪怪的，趕緊向鎮公所求證，才知道原來是詐騙集團。鎮長許志宏也親自在個人臉書粉專發出聲明，澄清自己的名字被冒用，若有不明人士加好友，請鄉親不要上當。

許志宏指出，有經營旅宿業的民眾，手機跳出主動加line的訊息，對方自稱是「陸港鎮長許志宏」，以業務聯繫需求，請對方加好友，還反問對方公司營運進度一切還順利嗎？民眾信以為真，還自我介紹，傳送名片給對方。

廣告 廣告

詐團把鹿港寫成「陸港」，又說要派工作小組來查核，引起民眾起疑，「正港」的鎮長許志宏呼籲鄉親不要上當。(圖／翻攝自鹿港鎮長許志宏粉專)

接著詐騙集團用話術釣出民眾的姓名與公司相關資料後，再回覆稱工作小組將前往公司進行常態性查核訪視，請對方派專人接待並備妥資料。當民眾反問要準備什麼資料時，詐團則回覆會在3天內以電話聯繫。

民眾一看到要訪查的訊息，立刻驚覺不對勁，如果是鎮公所要進行業務聯絡，為何需要出動鎮長本人？公所員工直接連繫即可，向鎮公所求證後，才知道是詐團的新手法，鎮長這才知道自己名義遭到冒用。許志宏表示，只要是台灣人絕對不可能把「鹿港」寫成「陸港」，懷疑是來自中國的詐團才會寫錯字，目前已向警方報案，呼籲民眾遇到陌生人詢問個資的狀況，千萬小心警覺、不要上當。

更多三立新聞網報導

寒流夜移車奪命！引擎發動打D檔 63歲男離奇卡車門牆壁縫「夾困」斷氣

陰莖骨遭顧客順手牽羊 漢堡店老闆氣瘋公布竊賊面貌急尋：鎮店之寶還來

鋁合金大廠陷財務危機！誆稱16億庫存狠詐1.2億現金 老董遭收押起訴

討債變索命！討600元約談判 男奪刀摔倒反刺自己身亡 友人自首遭判8月

