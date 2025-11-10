陸漁船南韓海域傾覆 2人獲救9失蹤

一艘大陸籍漁船，今（10）日早上在南韓群山市海域翻覆，船上11人，2人獲救，9人失蹤。

據南韓媒體報導，一艘99噸級中國籍漁船，今（10）日早上在南韓西部的「全羅北道」「群山市」海域，也就是在大陸青島西南方向約150公里處的海域傾覆，船上有11人，其中2人獲救，另外9人失蹤。

報導說，事發之後，大陸海警立即向南韓「西海海洋警察廳」通報情況，南韓方面獲報之後，立即向事發海域派遣4艘巡邏艦和直升機，開展搜救工作。

據瞭解，這艘漁船的船籍，是大陸營口，是一艘流刺網漁船。