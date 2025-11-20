陸漁船失火、台海巡撲滅15人獲救！ 管碧玲：人道救援是原則

大陸解放軍持續在台灣周邊海空域活動，但海巡新竹艦15日在台北港西北方約28浬海域巡弋時，接獲大陸漁船「閩東漁61227」失火並以無線電求救，海巡立即趕往現場滅火，船上15名大陸船員獲安全轉移。對此，海委會主委管碧玲今（20日）表示，人命關頭「一碼歸一碼」，人道救援仍是不能放棄的原則。

11月15日16時許，海巡署新竹艦執行海域巡護任務時，接獲大陸漁船於台北港西北方28浬（限制水域外1.8浬）失火求救。新竹艦第一時間趕赴現場啟動滅火救援，成功協助15名陸籍船員安全撤離。（海巡署提供）

管碧玲上午出席立法院內政委員會業務報告並備詢，會前受訪說明海巡署協助大陸漁船船員脫險一事。

管碧玲說，這艘大陸漁船是海巡署幫忙滅火，難道不需要嗎？

管碧玲表示，基於人道跟海上安全，必須這樣做，救援是救援，「但執法我們也沒有手軟」，兩岸對峙下儘管心裡恨得牙癢癢，不應該不斷消耗我方量能、進入我禁限制區，這部分海委會嚴厲譴責，但一碼歸一碼，「人道救援，要我們不去做，我們也做不到」。

管碧玲在內政委員會報告也提到，前幾天剛好遇到解放軍對台「聯合戰備警巡」，漁船是在海域外，若不去滅火，船上的人就無法營救，「當然有人說，中國對我們這樣，為何還要救？」在這裡她要拜託大家及各位委員、鄉親給予海巡支持。

海委會主委管碧玲。（資料照／中天新聞）

此外，海巡署16日新聞稿指出， 15日，新竹艦於風力級數6至7陣風9級惡劣海象下（浪高3米），持續巡弋防止陸船進入我國海域，過程接獲中國「閩東漁61227」漁船失火以無線電VHF 16頻道求救，秉持人道救援無國界，新竹艦立即趕赴現場，以消防水柱展開滅火，防止火勢蔓延危害船員生命，並戒護船上15名陸籍船員由附近另艘中國「閩霞漁01459」漁船安全接駁航離。

海巡署續指，新竹艦及時應處控制火勢，惟入夜後因海象不佳，現場濃煙密布及能見度低等因素，新竹艦改以現場監控，防止油污外洩及其他次生災害，並同步通報北部航務中心發布礙航公告，提醒過往船舶注意航行安全。16日清晨6時許，失火船「閩」船已由另一艘中國「閩霞漁01467」漁船拖帶往西航向中國，新竹艦持續監控，並於11時許陸船往西越過海峽中線後脫離雷達監控範圍。

海巡署艦隊分署強調，即使面對中共灰色地帶活動威脅，海上救難仍以人命為最優先，海巡署將不分國籍秉持人道精神，持續守護我國海域安全與海上生命。

海巡搜救大陸漁船。（示意圖／中天新聞資料照）

