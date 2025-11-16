陸漁船失火 海巡救出15人

一艘大陸漁船十五日在台北港外海失火，海巡署新竹艦前往馳援，助十五人脫困。

（記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟∕台北報導

海巡署新竹艦十五日下午在台北港西北方海域，接獲一艘失火的大陸籍漁船求救。儘管當時海象惡劣且中共正於周邊進行軍事騷擾，新竹艦仍立即馳援滅火，並協助船上十五名大陸籍船員安全撤離至鄰近友船。

海巡署指出，事發當時中共機、艦正以「聯合戰備警巡」名義於台灣周邊海空域活動，海巡署亦偵獲多艘大陸漁船接近我西北海域。新竹艦在風力六至七級、陣風九級、浪高三公尺的惡劣海象下執行巡護任務，下午四時許接獲大陸籍「閩東漁六一二二七」漁船透過無線電發出的失火求救訊號，船隻位置在台北港西北方二十八浬，即我國限制水域外一點八浬處。

新竹艦抵達現場，隨即以艦上消防水柱灌救，並協助船上全部十五名船員安全接駁至另一艘前來支援的大陸籍「閩霞漁０一四五九」漁船，全員均安。