陸漁船破壞海纜！毀臺馬第二海纜船長送返福州

海巡署今（8）日表示，去年10月7日大陸籍「閩O漁60138」號漁船毀壞臺馬第二海纜案，船長吳O春因疏忽未注意海纜位置而造成損壞，經福建連江地方法院審理，判處有期徒刑3個月確定。陸委會今上午已核准其出境，海巡署會同移民署於上午9時40分，從南竿福澳港依小三通模式送返大陸福州黃岐港。

陸漁船破壞海纜！海巡署堅定執法守護安全。（圖／海巡署提供）

海巡署指出，我國司法秉持公正客觀，依科學證據認定事實，區分故意與過失。與今年2月「宏泰58」貨輪故意破壞臺澎3號海纜案相比，本案因為過失而量刑較輕，顯示我國司法獨立且量刑標準分明。

海巡署強調，海底電纜為國家重要基礎設施，將持續結合科技監控與巡防能量，嚴查破壞海纜行為。任何非法破壞事件，海巡署都將迅速攔檢、通報檢方偵辦，全力保障我國海纜安全與韌性。

去年10月7日大陸籍「閩O漁60138」號漁船毀壞臺馬第二海纜案。（圖／海巡署提供）

