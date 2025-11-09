陸漁船驚傳在南韓附近海域翻覆！釀2死3失蹤 中韓聯手搜救

南韓海警今天證實，一艘載有11名中國大陸船員的漁船，今上午在南韓全羅南道新安郡可居島西南方約81公里的黃海公海海域，不慎翻覆，造成2人死亡、3人失蹤。

大陸漁船在南韓附近海域翻覆。（圖/翻攝《環球網》）

《韓聯社》報導，這艘98噸級的中國大陸漁船，今上午6時50分左右發生翻覆事故。事故發生後，附近作業的另一艘大陸漁船率先救起6人，隨後趕到現場的南韓海洋警察，又在海面上發現並救起2人，但2人均呈心肺停止狀態，初步判定已死亡。

南韓海警表示，其餘3名船員仍然下落不明，目前正與中國大陸海警合作持續搜尋。報導指出，當時海域的天氣條件並不惡劣，風速約為每秒8至10公尺，浪高約2公尺。南韓海警派出潛水隊對沉船進行初步調查後表示，船體外部沒有發現明顯的碰撞痕跡，事故原因尚待進一步釐清。

廣告 廣告

南韓海警指出，稍後將把包括罹難者在內的獲救船員，交由中方接收，並與中國大陸海警保持密切聯繫，共同擴大搜尋範圍。南韓海警相關人士表示，「我們將全力搜尋失蹤人員，同時與中國方面合作查明事故原因。」

延伸閱讀

MLB/費城人哈波嗆大聯盟主席 竟被威脅「丟進水溝裡」

MLB/今井達也有意入札 前西武洋砲幫背書：他超厲害

MLB/村上宗隆不適合洋基？ 紐媒分析：位置跟現有陣容重疊