陸炫富主持人突傳「社交平台被封號」 網猜3可能主因

大陸知名主持人李湘與前夫王岳倫育有一女王詩齡，兩人2021年宣布離婚，李湘則繼續扛起照顧16歲女兒的責任，母女倆常在網上分享令人稱羨的豪奢生活。近日，有網友發現李湘在多個社群平台的帳號疑似被封、無法關注，當事人雖未回應，卻已引來網友狂猜測原因。

王岳倫早年曾帶女兒王詩齡上湖南衛視親子節目《爸爸去哪兒1》，讓王詩齡成為最出名的星二代之一，2021年兩人閃電宣布簽字離婚，李湘2023年8月曾在微博上宣布退休，此後母女倆曾曬照炫富、或一同參加時尚圈活動，言行常引來討論，近日，網友發現李湘在微博、小紅書、抖音全被禁，但王詩齡的帳號未受到影響。

根據港媒報導，李湘帳號之所以被禁，可能有3大原因，第一是她長期炫富，和當局去年推動的「清朗行動」牴觸，當時官方特別表示要整治網上推廣拜金主義等不良價值觀；第二則是稅務問題，李湘名下有許多企業，近期被發現14家公司閃電註銷；第三則是和隱私權侵權有關，但李湘本人至截稿前未做出回應，不知真偽。

李湘有過兩段轟動婚姻，2005年和「鑽石大王」李厚霖在北京舉行世紀婚禮，但一年後李湘在自己的部落格突然宣布離婚，2008年李湘演出電影《十全九美》和王岳倫擦出火花，隔年結婚並生下一女，王岳倫後來傳出和別的女子過從甚密，李湘原本力挺到底，2021年閃電宣布離婚，王岳倫稱主因是：「兩人長期性格不合，多年感情破裂，於今年七月已和平分手」，最後似乎還爆前妻料，表示：「也祝福李湘和她的意中人能白頭到老！」不久後又修改文章。

而李湘先前陪女兒到英國念書，傳聞她在當地有房產，她發文否認並請仲介不要亂寫，3年前李湘宣布退休不再回演藝圈，未來重心放在照顧小孩、父母，鍛鍊好自己身體，請粉絲不用太擔心她，間接承認已經財富自由，讓網友十分羨慕。

