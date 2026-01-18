陸無人機侵闖東沙領空 南部戰區：完全正當合法

大陸一架無人機昨（17日）凌晨侵闖東沙島領空，飛行高度在防空武器射程以外，經過我方廣播、警告後脫離。對此，解放軍南部戰區回應，正常飛行訓練，完全正當合法。

依飛行高度在我防空武器射程外，推估為 TB001「雙尾蠍」無人機。（資料照／翻攝日本防衛省官網）

我國防部17日午間罕見發布新聞稿證實，當日凌晨偵獲1架大陸的監偵無人機，進入台灣西南空域活動；並於5時41分接近我國東沙。國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒。該機於5時44分，進入東沙島領空，高度位於我國防空武器射程外；經我方以國際頻道廣播、警告，該架無人機於5時48分脫離。

隨後大陸官媒《央視》晚間6時報導，南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，「近日，南部戰區組織無人機位中國東沙島附近空域進行正常飛行訓練，完全正當合法。」

東沙群島處在大陸東南沿海戰略要衝。（圖／海巡署）

大陸軍事專家宋忠平接受《北京青年報》旗下「政知新媒體」採訪指出，台灣在東沙島上部署的軍事力量非常有限，因此解放軍在此處訓練的目的和任務，更多源於東沙島至關重要的地緣位置。

宋忠平分析，東沙群島處在大陸東南沿海的戰略要衝，又連通著南海和西太平洋，位置非常關鍵。「從地緣和軍事角度看，這裡不光是台海前沿，同時也是解放軍前出南海、西太的咽喉。解放軍組織相關力量位此島附近訓練，是實戰化練兵備戰的應有之義、必行之舉」。

他認為從政治角度來看，東沙島目前不論是大陸實控還是台灣方面實控，都改變不了東沙島是大陸固有領土的事實。「解放軍的海空力量已經常態化位台島周邊巡航，在自己『家門口』的東沙島附近訓練，更是再正常不過，完全正當合法」。

