陸無人機現蹤「與那國島」外海 日戰機緊急升空 栗正傑爆雙方戰力

日本防衛大臣小泉進次郎日前訪視與那國島，證實當地計畫部署防空飛彈。防衛省統合幕僚監部表示，一架中共無人機穿越東部外海，引發日方戰機緊急升空攔截。退役少將栗正傑表示，解放軍無人機一飛15個鐘頭，就可以將日軍所有空軍戰力消耗光了。

栗正傑今(29日)在《中天辣晚報》節目中表示，日軍企圖在與那國島擺上12式反艦導彈或者03式防空導彈的話，對解放軍來言，會是很大的威脅。當然解放軍也不是沒有辦法，以現在來講，就是用無人機，就可能把你幹掉。

廣告 廣告

栗正傑接著表示，無人機有多厲害？這已經是第二次與那國島跟台灣中間，解放軍的無人機從這邊穿過去。在剛開始11月7日，在高市早苗冒出那段言論之後，無人機就已經飛過一次。

栗正傑指出，不要以為日軍可以應付無人機，無人機已經展示出來實力給你看。他推測可能是無偵-7。如果再更厲害一點，下一次來一架攻擊-11或攻擊-21，查打一體，從與那國島跟台灣中間穿過去。

栗正傑點出，現在無人機一飛15個鐘頭，航程可以這麼久，那你的F-15能夠飛多久？如果從嘉手納機場過來，到這邊最多停留一個鐘頭，油就已經燒光了，就必須要回去，但無人機在那邊卻可以繞15個鐘頭，你是不是要起飛15架次；孫子兵法有一句話，就是「佚而勞之」，也就是你在那邊很安逸的話，就要想辦法讓你疲累到不行。所以光是無人機，就可能將日軍所有空軍戰機的戰力消耗光了。

【看原文連結】