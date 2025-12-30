陸無人機空拍101？兩岸宣傳戰開打 軍事學者：雙方影像都有掉渣

大陸軍演公布台北空拍畫面，軍事學者提醒，真假應審慎求證、雙方影像都有掉渣。（圖片擷取自東部戰區影片）

中國大陸央視昨日播出俯視臺北市101大樓與民航機起降影像資料，其真偽與拍攝手法令人存疑。對此，中華戰略學會資深研究員張競受訪時表示，在當前影像資料翻製技術如此發達，透過深偽處理過程，幾乎沒有任何影像紀錄，無法透過人工智慧加以變造。因此對於任何影像資料都必須對其真實性存疑，避免遭致誤導產生錯誤認知狀況。

張競分析表示，所有軍用無人機實施空中偵察攝製影像時，通常都會開啟光學顯示系統(ODS： optical display system)，直接將相關系統運作參數投射在螢幕上，看起來就像戰鬥機座艙抬頭顯示器相當類似，這是因為所有偵蒐作業所獲得影像，都要比對當時無人機儎臺本身運動狀況以及所在位置資料，以便進一步分析與運用所偵獲影像資料。

廣告 廣告

張競也提醒，中央電視臺所播出影像資料，基於軍機保密需求，必然曾經過降低解析度與改變色度等影像處理過程，但儘管如此應該是無法刪除光學顯示系統投射在螢幕上相關資料與圖像，除非關閉光學顯示系統才有可能只有影像，而沒有相關資訊顯示；因此外界都還是要心存懷疑審慎求證。

【看原文連結】