陸無人機 首侵東沙領空

大陸機艦襲擾不斷，國防部17日證實，中共一架監偵無人機凌晨入侵我東沙領空4分鐘，但因高度位於防空武器射程外，我方僅透過國際頻道廣播告警驅離。國內學者指出，這是軍規無人機首次入侵我領空，質疑我國海巡與國防部之間的應變不足。

據國防部指出，昨日凌晨偵獲一架中共監偵無人機，進入台灣西南空域活動；並於0541時接近東沙。國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒，該機隨後於0544時，進入東沙島領空，高度位於我防空武器射程外；經我方以國際頻道廣播、警告，最終於0548時脫離。

大陸證實 稱屬正常飛行訓練

國防部嚴正強調，共軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。國軍將持續嚴密戒備監控，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。大陸南部戰區新聞發言人空軍大校田軍里則證實，近日，南部戰區組織無人機在中國東沙島附近空域進行正常飛行訓練，完全正當合法。

對此，中華戰略學會資深研究員張競依時間、圖測距離分析，東沙領海依據環繞東沙環礁領海基點D1至D4共計四點，若是穿越東沙島領空最長距離約為36至37浬，從0544進入至0548脫離，以穿越最遠距離估算，該無人機最高航速約為540節左右，若是擦邊穿越航程較短，該機航速應該更低。從時間來看，也是早於日出時間一個小時以上。

專家質疑 軍方未說確實高度

對於國防部指稱「該機高度在我防空武器射程外」的說法，他表示質疑，因為國軍未曾精準說明該機確實高度，令人懷疑是否真的有能力掌握該機高度？畢竟東沙島是否進駐能夠掌握該機動態與高度之偵蒐預警系統，還是僅由該無人機的飛機自動回報監視（ADS-B）系統所提供資料加以判讀，勢必成為各方繼續深入探討重點，呼籲國防部應妥善準備資料，適切回應。

事實上，2021年10月就曾有2架中共殲-16戰機逼近東沙島；2022年2月5日先有不明飛機進入馬祖東引島上空，12日再度發現中共空軍殲-16戰機侵入我東沙島領空，我空軍廣播警告驅離時，對方還以廣播回應「正在進行例行訓練，請不要影響我行動」。對於此次無人機進入東沙領空，大陸方面指是「進行正常飛行訓練，完全正當合法」。國防院學者蘇紫雲批評，此次應是中共軍規無人機首次入侵，在政治層面上有意圖測試我方底線，對破壞兩岸和平非常不智。

由於該無人機在防空武器射程外，據公開資料顯示東沙島主要為雙聯裝刺針飛彈，射程約4公里，因此推估可能位置在東沙島12浬邊緣。國防部稱該機為監偵無人機，再加上雷達訊號強弱、航空器速度、高度判讀，很可能是騷擾台灣與日本的「TB-001無尾蠍」大型無人機。

川習會後 美艦首次過航台海

前空軍防砲退將認為，東沙島由於地處偏遠，目前又以海巡駐防為主，我國能反制的實體作為實在有限。他認為，若因此加強就提升駐軍或提高武器部署的效益不高，因為將更具威脅性的防空、反艦武器部署在東沙，成效有限、高科技裝備在海島氣候難保妥善，反倒只會提升威脅程度，讓大陸找到我國在挑釁的藉口。目前狀況，還是走國際管道、海事法庭等，比較和平可行。

於此同時，大陸東部戰區發言人徐承華則指，1月16日至17日，美「芬恩號」飛彈驅逐艦、「西爾斯號」海洋測量船過航台灣海峽。這是大陸國家主席習近平與美國總統川普去年10月會談後，首次美艦過台海，國防部表示，針對台灣周邊海、空動態，均能有效監控掌握。台灣海峽為國際水域，各國均享有自由航行權利，國防部不會主動公布友盟國家機艦動態。