陸無預警五方圍台軍演！陳世凱痛批「蠻橫」

解放軍「東部戰區」29日宣布，針對台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。交通部長陳世凱表示，將對航空、航海路線及流量造成影響，目前正在準備因應措施及盤點替代航路。（陳君瑋攝）

賴清德總統昨日接受媒體專訪時，重申大陸威脅並強調國防預算，大陸解放軍東部戰區今宣布將展開「正義使命-2025」演習，在台灣海峽以及台灣北部、西南、東南、東部海域實施。交通部長陳世凱指出，軍演對航運安全必然有影響，航班如何改道調整，下午將對外說明，他也對陸方的蠻橫無理表達強烈抗議與譴責。

解放軍東部戰區表示，將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、西南、東南、東部海域，進行「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目，讓艦機多向抵近台灣本島，諸軍兵種聯合突擊，藉此檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

立委許智傑今在立法院交通委員會質詢，大陸軍演是否會對我航班航線造成影響。陳世凱回應，對大陸蠻橫無禮作為，表達非常強烈抗議與譴責。軍演對於航運安全，必然造成影響，目前該準備的替代航路，交通部都在準備中；運量、流量也會有影響，對航空、航海等流量管理，也在盤點中。

至於是否有航班會因軍演取消？陳世凱說明，目前軍演狀態還沒有很明確，交通部下午會把盤點狀況，整理完整後對外說明，盡量將影響減到最低。

