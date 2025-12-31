陸熊孩偷吃鄰居「變態辣」外賣住院 家長索賠9000元醫療費

大陸一名7歲男童小雨因偷食鄰居訂購的「變態辣」外賣，導致急性腸胃炎住院，醫療費用超過2000元人民幣（約9000元新台幣）。男童家長認為鄰居小張存在過錯，要求賠償醫療費用，但遭到拒絕，律師表示小張無需承擔責任。

男孩偷吃鄰居「變態辣」外賣致住院，家長索賠醫療費。（示意圖／Freepik）

據《北京時間》報導，小雨在社區玩耍時發現鄰居小張家門口有未拆封的外賣無人看管，便偷偷取走食用。此前小張多次遭遇外賣丟失問題，為了教訓偷拿者，他特意訂購了一份「變態辣」外賣作為防範措施。

小雨食用後不久出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀，緊急送醫診斷為急性腸胃炎，住院治療花費2000餘元人民幣。小雨家長認為小張應該預見到外賣可能被偷食，要求其賠償醫療費等相關費用。

小張則表示，外賣是自己合法購買的私人財物，小雨屬於偷拿行為，自己無需承擔任何責任。律師明確指出，小張的行為屬於正常民事活動，既不違法也不違背公序良俗，雖然他預見到外賣可能被偷，但這種防範措施是為了保護自己的合法權益。

律師進一步解釋，辣椒是常見調味品，小張的行為未超過必要限度，因此無需對小雨的住院損失承擔賠償責任。根據大陸治安管理處罰法第49條規定，盜竊公私財物可處5日以上10日以下拘留，並可併處500元人民幣（約2250元新台幣）以下罰款。

