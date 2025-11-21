陸片配額抽籤結果出爐！ 《風流一代》、成龍新片《捕風追影》有望在台上映

入選去年坎城影展主競賽的《風流一代》照慣例仍由賈樟柯的夫人趙濤主演，講述女主角跨越21年的情感與人生歷程。(風流一代官博)

文化部影視及流行音樂產業局20日公布115年度大陸地區電影片配額核配序位抽籤結果，今年共44部申請抽籤，包括賈樟柯2024年入選坎城影展主競賽的《風流一代》、成龍改編自游乃海執導的2007年香港電影《跟蹤》的《捕風追影》順利抽中前兩順位，確定可在台灣上映。

今年抽籤表中，抽中「籤王」第一順位的是導演賈樟柯去年的電影《風流一代》，故事以中國北方小城為背景，講述女主人公巧巧（趙濤飾）從千禧年代開始，跨越21年直至當下的情感與人生歷程。該片今年6月曾在台北電影節進行台灣首映，賈樟柯也親自來到台北宣傳。

成龍、張子楓、梁家輝主演的犯罪動作片《捕風追影》抽中第2，該片以2007年電影《跟蹤》的劇本為基礎，加入新劇情並融入現代科技元素，梁家輝甚至還演出了同一角色。

成龍新片《捕風追影》改編自2007年港片《跟蹤》，梁家輝2個版本都有演出。(《捕風追影》官博)

其餘抽中前10順位的陸片還有2021年的奇幻冒險動作片《刺殺小說家》由楊冪、雷佳音、董子健等人主演，續集《刺殺小說家2》男主角換成鄧超，張震也有客串演出，在特效上更加精進。其餘幾部片還有張鈞甯與導演男友柯汶利再度合作的《匿殺》、華人女導演票房紀錄保持人賈玲繼續攜手最佳拍檔張小斐挑戰現實主義題材的《轉念花開》等。

不過其中的第5順位，根據網球運動員李娜的自傳《獨自．上場》改編，講述了李娜從少年時期、運動員時期到退役之後的人生故事同名電影 《獨自上場》，但該片雖然2023年以在對岸已過審等待定檔，但至今都未曾在對岸上映，自然也無法在台灣的大銀幕見到，該片在文化部影視及流行音樂產業局公告的115 年度大陸地區電影片配額核配順序抽籤結果被特別備註「曾獲 109 年度配額，後棄權；後改名《獨自上場》，分別獲 111、113、114 年配額，均已棄權。」該片年年參加抽籤，手氣奇佳，7年5中，但連續棄權早已引起業內議論，更是突顯抽籤制度的荒謬。

《獨自．上場》7年抽中5次配額，卻每次都棄權。(網路圖片)

如果 《獨自．上場》明年依舊棄權不上映，最優先可獲遞補的，是舒淇2023年在大陸上映的電影 《非誠勿擾3》，該片是2008年 《非誠勿擾》 、 2010年 《非誠勿擾2》的續集，事隔15年才再拍續集，男女主角葛優與舒淇在當年創下高票房，不過第3集上映至今累積也只低空飛過一億人民幣票房的標準，難以重現昔日盛況。

舒淇的代表作之一《非誠勿擾》睽違15年拍了第3集，但觀眾對該片的熱情已消失。

115 年度大陸地區電影片配額核配順序抽籤結果

正取 10 部

序號／片名／主演（若已知）：

序號 1： 《風流一代》 — 主演 趙濤、李竺斌 等。

序號 2： 《捕風追影》 — 主演 成龍、張子楓、梁家輝。

序號 3： 《刺殺小說家2》 — 主演 鄧超、董子健、特別出演 雷佳音。

序號 4： 《大風殺》 —

序號 5： 《獨自上場》 —

序號 6： 《匿殺》 —

序號 7： 《年夜“犯”》 —

序號 8： 《誤殺 3》 —

序號 9： 《轉念花開》 —

序號 10： 《比如父子》 —

候補（排名 11～15）

有望於正取者棄權或不通過分級審查時遞補：

序號 11： 《非誠勿擾 3》

序號 12： 《你爸是鴿王》

序號 13： 《唐探 1900》

序號 14： 《星河入夢》

序號 15： 《我是全世界最幸福的寶貝》

