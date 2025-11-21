陸片配額抽籤結果出爐！ 《風流一代》、成龍新片《捕風追影》有望在台上映
文化部影視及流行音樂產業局20日公布115年度大陸地區電影片配額核配序位抽籤結果，今年共44部申請抽籤，包括賈樟柯2024年入選坎城影展主競賽的《風流一代》、成龍改編自游乃海執導的2007年香港電影《跟蹤》的《捕風追影》順利抽中前兩順位，確定可在台灣上映。
今年抽籤表中，抽中「籤王」第一順位的是導演賈樟柯去年的電影《風流一代》，故事以中國北方小城為背景，講述女主人公巧巧（趙濤飾）從千禧年代開始，跨越21年直至當下的情感與人生歷程。該片今年6月曾在台北電影節進行台灣首映，賈樟柯也親自來到台北宣傳。
成龍、張子楓、梁家輝主演的犯罪動作片《捕風追影》抽中第2，該片以2007年電影《跟蹤》的劇本為基礎，加入新劇情並融入現代科技元素，梁家輝甚至還演出了同一角色。
其餘抽中前10順位的陸片還有2021年的奇幻冒險動作片《刺殺小說家》由楊冪、雷佳音、董子健等人主演，續集《刺殺小說家2》男主角換成鄧超，張震也有客串演出，在特效上更加精進。其餘幾部片還有張鈞甯與導演男友柯汶利再度合作的《匿殺》、華人女導演票房紀錄保持人賈玲繼續攜手最佳拍檔張小斐挑戰現實主義題材的《轉念花開》等。
不過其中的第5順位，根據網球運動員李娜的自傳《獨自．上場》改編，講述了李娜從少年時期、運動員時期到退役之後的人生故事同名電影 《獨自上場》，但該片雖然2023年以在對岸已過審等待定檔，但至今都未曾在對岸上映，自然也無法在台灣的大銀幕見到，該片在文化部影視及流行音樂產業局公告的115 年度大陸地區電影片配額核配順序抽籤結果被特別備註「曾獲 109 年度配額，後棄權；後改名《獨自上場》，分別獲 111、113、114 年配額，均已棄權。」該片年年參加抽籤，手氣奇佳，7年5中，但連續棄權早已引起業內議論，更是突顯抽籤制度的荒謬。
如果 《獨自．上場》明年依舊棄權不上映，最優先可獲遞補的，是舒淇2023年在大陸上映的電影 《非誠勿擾3》，該片是2008年 《非誠勿擾》 、 2010年 《非誠勿擾2》的續集，事隔15年才再拍續集，男女主角葛優與舒淇在當年創下高票房，不過第3集上映至今累積也只低空飛過一億人民幣票房的標準，難以重現昔日盛況。
115 年度大陸地區電影片配額核配順序抽籤結果
正取 10 部
序號／片名／主演（若已知）：
序號 1： 《風流一代》 — 主演 趙濤、李竺斌 等。
序號 2： 《捕風追影》 — 主演 成龍、張子楓、梁家輝。
序號 3： 《刺殺小說家2》 — 主演 鄧超、董子健、特別出演 雷佳音。
序號 4： 《大風殺》 —
序號 5： 《獨自上場》 —
序號 6： 《匿殺》 —
序號 7： 《年夜“犯”》 —
序號 8： 《誤殺 3》 —
序號 9： 《轉念花開》 —
序號 10： 《比如父子》 —
候補（排名 11～15）
有望於正取者棄權或不通過分級審查時遞補：
序號 11： 《非誠勿擾 3》
序號 12： 《你爸是鴿王》
序號 13： 《唐探 1900》
序號 14： 《星河入夢》
序號 15： 《我是全世界最幸福的寶貝》
更多鏡週刊報導
林映唯婚禮變「愛情電影首映」！ 新娘3套婚紗美翻新郎閩南語告白甜到融化
玉澤演遊台中不忍了！ Threads首發文斥「千萬別偷拍我」
孫淑媚飆Rap、安心亞變B-box女王 《陽光女子合唱團》全員解鎖新技能
其他人也在看
2025金馬影展熱鬧閉幕 西島秀俊、桂綸鎂現身《最親愛的陌生人》映後
導演真利子哲也這回攜新作《最親愛的陌生人》三度參加金馬影展，更邀來金馬影后桂綸鎂與《在車上》日本影帝西島秀俊攜手合作，飾演一對在紐約生活的台日夫妻，看似平凡幸福的日子，卻在兒子被綁架後變調，隨著綁匪身分呼之欲出，三口之家中不能說的黑暗真相也一觸即發。擅長...CTWANT ・ 1 天前
2001年納莉風災淹台北 守住慈濟慧命寶庫
上人行腳，(11/21)早上的溫馨座談，回顧當時納莉颱風來襲，泥水灌入大愛電視台的景象，經過了許多人沒日沒夜的搶救，終於把那些泡在泥濘中的慈濟慧命救回，成功守住大愛歷史。而另一段分享，則是搭配歲末...大愛電視 ・ 2 小時前
大陸強力追擊！韓10大關鍵產業都危險 抱美國大腿有救？
南韓政府近期強調，面對全球產業競爭迅速轉變，亟需加大對關鍵產業的支持力道，南韓經濟副總理具潤哲坦言，大陸半導體企業追趕的速度遠超預期，讓他感到震驚，南韓也必須重新審視自身的產業競爭力位置。中時財經即時 ・ 3 小時前
一堆人都忽視！出現5症狀恐是「沉默殺手」找上門 早餐吃不下也要留意
直腸是大腸的最後一段，被認定為「沉默」的器官，直到癌症發展到晚期才會出現明顯異常，不過，其實避免大腸癌有方法，若在醒來後的第二天早晨，遇到一些奇怪症狀就務必留意了，它們是「警告信號」，千萬別忽視。鏡報 ・ 19 小時前
台股暴跌近千點，上車還下車？阮慕驊曝輝達利多不漲訊號：腳步要放慢
台股11月份投資人心情如坐雲霄飛車，14日大跌506點後，18日午盤後賣壓灌入，再度狂瀉近700點，兩個交易共計重挫近1200點；而後AI晶片霸主輝達（Nvidia）發布雙雙超乎市場預期的財報及財測後，台股20日狂漲846.24點，未料今（21）日盤中一度重挫達到970點，逼近千點。對此，財經專家阮慕驊連發兩篇貼文提出分析，表示市場趨勢和方向告訴了大家得面對......風傳媒 ・ 19 小時前
遭指與月世界垃圾山主嫌交好 陳其邁火大要告陳菁徽：栽贓抹黑
高雄月世界近日爆發大規模廢棄物傾倒案，數百噸垃圾堆滿山坡，檢警20日羈押蘇姓監控手，21日再追出岡山後紅里長李有財父子等人涉入；國民黨立委陳菁徽更在臉書指控，高雄市長陳其邁過去「力挺涉案男子」，並貼出兩人合照。對此，高市府駁斥，相關照片為2021年由李男自行合成，未獲陳其邁同意，雙方並無往來；市府強調，虛構影像栽贓市長已屬惡質抹黑，將正式提告，以正視聽並捍衛名譽。太報 ・ 1 小時前
台南白河廢棄物大量起火！環保局出動4台怪手支援搶救
台南市白河區中正路下秀祐橋附近21日晚間發生廢棄物火警，消防局於晚間8時40分接獲民眾報案後，立即派遣白河等分隊前往搶救，共出動5輛消防車及10名警消人員進場，並由副大隊長擔任現場指揮官。中天新聞網 ・ 11 小時前
梨山圓環公共藝術下月完工 新地標搶先曝光
政府積極推動「去蔣化」政策，台中梨山賓館前的蔣中正銅像矗立近50年，於9月10日下午遷移至梨山文物陳列館保存，圓環設置結合台灣櫻花鉤吻鮭的書法裝置藝術已接近完工階段，近日主體櫻花鉤吻鮭已設置完成，預計12月中旬全面完工，隨後配合山谷燈光節亮相。自由時報 ・ 1 小時前
金馬獎2025／范冰冰究竟來不來典禮？導演張吉安賣關子
第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳導演提名者《大濛》陳玉勳、《南方時光》曹仕翰、《眾生相》李駿碩、《地母》張吉安皆出席盛會。由於各入圍者代表台北、高雄、馬來西亞、新加坡等地，陳玉勳自嘲來自「天龍國」，結果李駿碩、張吉安在台上竊竊私語，原來是好奇「天龍國」是什麼意思，笑翻眾人。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
冬天皮膚乾癢超困擾？醫揭洗澡3大地雷 再曝「3步驟保濕法」還你水嫩肌
冬季皮膚乾癢怎麼辦？隨著冷空氣報到，氣溫驟降、空氣濕度降低，許多民眾開始出現皮膚乾燥、脫屑、搔癢等問題。恩主公醫院皮膚科江明哲醫師指出，這些症狀雖看似小事，但若長期忽視，可能演變成慢性濕疹、異位性皮膚炎，甚至引發感染性皮膚炎。醫師建議，當乾癢伴隨紅腫或破皮時，應及早就醫檢查。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
精緻澱粉為何越吃越傷身？醫師用「不沾鍋」比喻簡單易懂…教你正確食用時機
不少民眾都注重飲食健康，尤其認為「吃油會讓血管堵塞」，因此也追求少油飲食。不過，減重醫師蕭捷健對此直言：「各位，我們都被騙了」，因為堵塞血管的兇手並非油：「油只是個替死鬼，是在犯罪現場被抓住，但其實只是剛好路過的路人甲，真正的兇手，是那個穿著『低脂、健康』外衣，每天在你家餐桌上對你微笑的精緻澱粉！」鏡報 ・ 2 小時前
立院三讀恢復公投綁大選 藍白：綠營過去也支持
(記者謝自宗台北報導)藍白今天聯手在立法院會三讀修正通過公投法等多項重大法案，引發民進黨團批評。國民黨團書記長羅智強表示，在野黨恢復公投綁大選，是幫民進黨的前輩教訓民進黨背叛民主；民眾黨團總召黃國昌說...自立晚報 ・ 2 小時前
外媒曝台將對美投資12兆台幣 含台積電投資5兆、另助美造科學園區
英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（折合約新台幣12兆元），當中可能計入台積電對美國承諾的1650億美元（約新台幣5兆餘元）投資，且台灣也將支持美國打造科學園區。中天新聞網 ・ 1 小時前
台股盤前／聯準會降息預期升溫！美股反攻台股有救了 下週有望紅盤開出
美股週五（21）日強勢反彈，道瓊大漲493點、費半指數同步收高，市場對聯準會12月降息的預期快速升溫，激勵整體投資氣氛明顯轉強。受到美股激勵，台指期夜盤上漲197點，台積電期貨同步反彈15元，台股下週一（24）日開盤可望紅盤開出、重新挑戰26500點關卡。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
基隆中山隧道有女鬼？ 竟是電視台記者為拍靈異短片惡搞
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 在電視台擔任攝影記者的江姓、李姓男子，以及另名岩姓女子，為了拍攝「靈異短片」，上個月26日晚間在基隆中山隧道取景，當時岩女穿著一身黑色衣褲、披長髮站在隧道邊，結果一名機車騎士行經隧道看見後以為「見鬼了」，事後還跑去宮廟拜拜。此事經民眾拍照上網後引起警方注意，調查後鎖定為江男等3人所為，3人到案後辯稱只是為了拍片取景，...匯流新聞網 ・ 1 天前
川普：要求烏克蘭下周四前接受28點和平計畫
俄烏戰爭延燒至今，有報導指出，美俄日前向烏克蘭總統澤倫斯基提出28點和平計畫，華盛頓郵報指出，美國白宮正施壓烏克蘭在感恩...聯合新聞網 ・ 1 小時前
4星座年底能量轉強！貴人助攻、好消息接二連三…多重財源同步開啟
《搜狐網》星座專欄點名4星座11月中旬後，星象能量開始轉強，「事業＋財運」雙喜臨門，先前的努力終於被看見，升職、加薪、貴人助攻等好消息接二連三；偏財運也悄悄上線，意外收入、紅利獎金、多重財源同步開啟，下半個月將會越走越順，「忙得充實，花得愉快」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前