陸特使剛離境！美軍即刻開始空襲 馬杜洛遭逮捕面臨審判

委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（Nicolás Maduro）於今（3）日凌晨（委內瑞拉當地時間），在美軍發動的一場精準空襲行動中被逮捕。隨後，美國司法部正式對馬杜洛提出多項罪名的起訴，包括毒品走私、非法持有武器及策劃使用毀滅性武器攻擊美國等罪行。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在記者會上表示，馬杜洛的案件已由紐約南區法院受理，他將在美國接受司法審判。

委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（Nicolás Maduro）。（圖/美聯社）

根據報導，美國總統川普（Donald Trump）下令美軍對委內瑞拉首都卡拉卡斯的多處軍事據點發動空襲，包括卡洛塔空軍基地（La Carlota）及蒂烏納堡（Fuerte Tiuna），成功摧毀馬杜洛政權的防禦體系，並將馬杜洛及其夫人拘捕後押送出境。邦迪強調，馬杜洛將面臨美國司法的全面制裁，並稱此次行動是美國對跨境犯罪與國際安全威脅的零容忍立場的展現。

值得注意的是，此次突襲行動的時間點格外敏感。僅在空襲前不到24小時，大陸政府特使邱小琪率領的高級代表團剛剛結束對委內瑞拉的訪問，並與馬杜洛在總統府觀花宮（Miraflores Palace）進行會晤。雙方在會後強調中委兩國為「堅定盟友」，並重申反對單邊制裁與霸權主義。然而，大陸特使團離境後不久，卡拉卡斯便傳出空襲巨響。

外界普遍認為，川普政府此舉是對大陸在拉丁美洲擴張影響力的強烈反制。此前，中國常駐聯合國副代表孫磊曾在安理會上譴責美國對委內瑞拉的軍事部署與制裁，認為此舉違反國際法及《聯合國憲章》。然而，美國並未因此改變立場，反而進一步將馬杜洛移送法辦。

目前，委內瑞拉局勢處於高度緊張狀態，而馬杜洛的被捕與起訴，可能對該國政治局勢及中美在拉丁美洲的地緣競爭產生深遠影響。

