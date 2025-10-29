陸特定熱軋扁軋鋼品及啤酒損害國內產業
經濟部二十九日召開貿易救濟審議會，會中就我國對中國大陸特定熱軋扁軋鋼品及啤酒二件反傾銷案之產業損害最後調查結果進行審議，最後認定均對國內產業遭受實質損害。
經濟部表示，特定熱軋扁軋鋼品案調查資料涵蓋期間（一一○年至一一四年六月），中國大陸熱軋扁軋鋼品進口量逐年大幅增加且持續降價；國產品不得不跟進減價，甚至低於成本銷售，惟客戶仍流失，導致內銷量及市場占有率持續下降，我國產業生產、獲利以及僱用員工數等重要經濟指標均呈現下降趨勢，顯示中國大陸熱軋扁軋鋼品傾銷進口已對國內產業造成顯著不利影響。
啤酒案調查資料涵蓋期間（一一○年至一一四年六月），中國大陸啤酒進口量持續增加，且進口價格均低於國產品內銷價格，以致國產品內銷量、市場占有率降低，國內產業獲利持續惡化，僱用員工人數減少、工資下降，顯示中國大陸啤酒傾銷進口已對國內產業造成不利影響。
此外，財政部針對啤酒案回溯課徵反傾銷稅部分，已認定有短期間內大量進口之進口商，本次審議會議亦認定其有大量進口、增加存貨，且進口價格較本案展開調查前還低，對國內產業持續造成損害。其搶先進口，累積大量存貨待售，規避臨時反傾銷稅，可能破壞反傾銷稅之救濟效果。
該二案之產業損害最後認定結果，經濟部將通知財政部，並由該部提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。產業損害最後調查報告公開版可於十一月二十八日起至貿易署網站（網址：https://www.trade.gov.tw/）「經貿往來」/「我國採行之貿易救濟措施」/「案件調查」項下之「調查報告」下載。
