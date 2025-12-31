陸犯台各版本「演給你看」？退將示警：看不到殲-20怎麼辦

中國大陸「正義使命-2025」軍演，內容涵蓋海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控以及外線立體懾阻等多項科目。部署範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南、東南以及以東海空域，採取多向抵近方式形成包圍態勢。退役中將帥化民表示，這次是把所有犯台各種版本演給你看。他呼籲國防部要去思考，看不到殲-20，你要怎麼辦？因看不到是很麻煩的事。

針對「正義使命-2025」軍演，帥化民31日在《中天辣晚報》節目中表示，因為這不是真正犯台的兵力，中國大陸有200多艘軍艦，真要打仗，絕對不只出動這些軍艦。這次是把所有犯台各種版本各演給你看，海警船的封鎖是一種，封鎖後面支持它的是軍艦。封鎖完了以後，又表演火箭彈，那個就是開戰的第一波，因為會先把你的跑道炸掉，你的空優就沒有了。

帥化民接著表示，下面接下來就是轟炸機，這個時候不只是找你的飛機，而是找你的海軍。不管在港口內，或者出港，都逃不了空中的追擊。而後面的無人機跟導彈，專門清洗你所有的反艦飛彈，包含海馬士這些，所以裡面含意很多，可以演化出好幾套對付台灣的版本。

帥化民呼籲國防部要去思考，看不到殲-20，你要怎麼辦？斬首還是奇襲、突襲，你看不到就沒辦法回應；美國盟友能不能提供一點衛星，或者什麼東西來協助，因看不到是很麻煩的事。國防部上下官員要好好思考，面對不同版本對台的進犯，是否有拿出什麼辦法來，而不是把坦克車開到馬路上。

