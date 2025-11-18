陸玩偶眼珠挖出針孔攝影！家長嚇爆急投訴 業者回應了

一名廣西媽媽透過網購買玩偶給孩子，意外在玩偶眼珠中發現針孔攝影機。（圖／翻攝自新京報微博）





中國廣西有一名媽媽透過網路買了20個玩偶，恐怖的是給家中小朋友玩的時候，居然發現其中一個玩偶眼睛裡藏著針孔攝影機，嚇到媽媽連忙向店家投訴，店家給出的理由「混搭發貨，沒有注意到」讓她更加傻眼。事後店家的商品被平台強制下架，消息曝光後也讓網友熱議。

根據《新京報》等陸媒報導，廣西省賀州市一位媽媽11月初買了玩偶給家中孩子，拆箱時沒發現異常，但孩子玩耍時意外在一隻玩偶眼珠裡發現針孔攝影機，嚇到當場傻眼。

這名媽媽向客服投訴，客服卻輕描淡寫表示「我們是混搭發貨，員工沒注意可能沒告知，抱歉」、「這邊你可以退回來」、「這個就是一個玩具」，這樣的回應讓媽媽更傻眼。

事件曝光後，店家的商品已經被網購平台要求全面下架。但事件引起網友熱烈討論，認為平台強制下架沒用，店家換個帳號就能繼續賣，另外，網友對於「攝影機玩偶」的用途也開始質疑並發毛，有網友說「很多人會送玩偶給女生或小孩，攝影機玩偶的目的...？」

