陸瑪莎拉蒂「骨折價」！僅161萬2天售罄 知情人曝減價原因

豪車品牌瑪莎拉蒂近期在大陸掀起搶購潮，旗下格雷嘉車款因大幅降價，最低只要35.88萬元人民幣（約161萬元新台幣）。一家瑪莎拉蒂經銷商管理人員表示，低配車型在全大陸2天內售罄。

瑪莎拉蒂近期因大降價在大陸掀起搶購潮。 （示意圖／unsplash）

據《第一財經》15日報導，上海一家瑪莎拉蒂經銷商管理人員許昕指出，該店開業9年多從未遇過這種「搶」車情況，上海地區燃油低配車型2天時間全被搶光，有些客戶第一天猶豫，第二天再來時車輛已售出。他原本預估低配車要賣到年底，高配版過年前賣完就不錯，沒想到銷售速度如此之快。

今年下半年以來，瑪莎拉蒂迎來多輪大降價，主要集中在格雷嘉車款。官方指導價65.08萬元人民幣（約292萬元新台幣）的格雷嘉燃油版，優惠後裸車價降為38.88萬元人民幣（約175萬元新台幣），降價超過26萬元人民幣（約117萬元新台幣），相當於打6折；純電版格雷嘉折扣力度更大，官方指導價89.88萬元人民幣（約403萬元新台幣），降價後裸車價格只要35.88萬元人民幣（約161萬元新台幣），大降54萬元人民幣（約242萬元新台幣），相當於打4折。

大陸成為瑪莎拉蒂全球最大單一市場。 （示意圖／unsplash）

北京一家瑪莎拉蒂經銷商證實，低配版格雷嘉全大陸早已售罄，這批低價低配車全大陸只有100餘輛，一個週末就賣空，目前北京地區在售的燃油版格雷嘉裸車價在45萬元人民幣（約202萬元新台幣）左右。許昕補充，降價後純電版格雷嘉落地價不到40萬元人民幣（約180萬元新台幣），目前全大陸範圍內低配車型已全部售罄，燃油版還有部分中配和高配車型，裸車價高出4萬至8萬元人民幣（約18萬至36萬元新台幣）。

一位接近瑪莎拉蒂的知情人士透露，此次大降價實際上是在清庫存，受疫情影響，這批進口車晚了整整1年半才在大陸市場銷售，與後續新款車型上市時間重疊。該人士稱，這批車賣一輛虧一輛，但不大降價也不行，後續新車已經到港，價格又會回歸正常。

公開數據顯示，瑪莎拉蒂2017年在大陸銷量曾達1.44萬輛，大陸成為其全球最大單一市場；2024年該數據跌到1228輛；2025年前9個月，瑪莎拉蒂累計銷量為1023輛。

