陸環台軍演綠酸蔣萬安 藍議員嗆煽風點火的人成振振有詞的詆毀者

大陸解放軍29日宣布將展開「正義使命-2025」演習，在台灣海峽以及台灣北部、西南、東南、東部海域實施，並在周邊範圍進行實彈射擊，綠營酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演，呼籲不要再擋國防預算。國民黨台北市議員詹為元反嗆，蔣萬安到上海參加雙城論壇，就是希望降低兩岸的衝突，增加彼此信賴穩定的基礎，但綠營看到環台軍演卻沾沾自喜，他痛批，「努力付出的人被訕笑，而煽風點火的人卻成為振振有詞的詆毀者」。

針對環台軍演，詹為元在臉書發文表示，兩岸之間本來就是透過層層堆疊的交流來增加彼此互信基礎，過去國民黨馬英九執政的時候兩岸交流頻繁，彼此互信及信賴基礎都比較高。而輪到民進黨執政的時候因為他們的一意孤行，讓所有交流幾乎都中斷了。而雙城論壇，成為了兩岸之間命懸一線的唯一溝通管道。

詹為元說，雙城論壇畢竟是城市跟地方的交流，所以兩岸之間和平，還是有賴中央跟地方政府共同合作，彼此一起努力的透過溝通交流來讓台海更穩定。

詹為元指出，蔣萬安這一次到上海參加雙城論壇，國民黨這麼努力的希望透過溝通的方式，來降低兩岸的衝突，增加彼此信賴穩定的基礎。

詹為元批，但民進黨朋友看到環台軍演卻沾沾自喜，拍手叫好大酸蔣萬安去了雙城論壇卻帶回軍演的大禮物，把自己的政治利益放在人民的安全利益之前，心中只有政治卻沒有人民。

詹為元強調，兩岸之間不是本來就應該盡全力的努力維持和平嗎？蔣萬安此行也維持住對等與尊嚴，「我不懂他做錯了什麼事」。他痛批，「努力付出的人被訕笑，而煽風點火的人卻成為振振有詞的詆毀者！？」

