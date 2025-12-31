陸環台軍演 張競分析情報：前4天就有明顯徵候
大陸解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」環台軍事演習，引發國際關注。中華戰略學會資深研究員張競發現，從12月25日開始，台海周邊共軍機艦動態，就明顯有所變化，只要對徵候情報稍微具備敏感度，就會感受到山雨欲來；但顯然此種明顯徵候，未能受到國家安全團隊重視。
張競今(31日)在臉書粉專談及台海共軍機艦動態的徵候判斷，他表示，古人說：「月暈知風、礎潤知雨」；天下萬事在實際發生之前，絕對都有徵候。本次解放軍東部戰區舉辦「正義使命-2025」演習之前，在台海周邊共軍機艦活動狀況與數量，對比經常性活動樣態，產生明顯變化，顯然就是要為後續高強度軍事活動進行整備作業。
張競接著指出，在情報這一行中，針對軍事活動樣態變化，當活動數量急遽減少時，通常都會察覺到，人在跳起來之前，通常都是要先蹲下去；也就是情報圈針對徵候情報所常講的「蹲下去是為後續要跳起來」。
張競認為，只要認真觀察12月29日「正義使命-2025」演習正式登場前四日，從12月25日開始，台海周邊共軍機艦動態，明顯有所變化，只要對徵候情報稍微具備敏感度，就會感受到山雨欲來。但是顯然此種明顯徵候，未能受到國家安全團隊重視，因此整個生活軌跡運作如常， 看不出有任何事先因應策略，讓人不禁要擲筆三嘆。
