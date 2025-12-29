陸環台軍演 童子瑋：難以想像國民黨如何面對元旦中華民國國旗

大陸解放軍29日宣布將展開「正義使命-2025」演習，在台灣海域周邊範圍進行實彈射擊。表態參選基隆市長的基隆市議長童子瑋批，若元旦當天，空中飄揚的不只是國家的旗幟，可能還有繞台的軍機時，他難以想像國民黨要如何面對元旦時升上的中華民國國旗。（摘自童子瑋臉書／徐佑昇基隆傳真）

大陸解放軍29日宣布將展開「正義使命-2025」演習，在台灣海峽以及台灣北部、西南、東南、東部海域周邊範圍進行實彈射擊。表態參選基隆市長的議長童子瑋批，這幾年下來國民黨越來越在乎中共，卻越來越不在乎中華民國，若元旦當天，空中飄揚的不只是國家的旗幟，可能還有繞台的軍機時，他難以想像國民黨要如何面對元旦時升上的中華民國國旗。

童子瑋表示，中共今日宣布展開「正義使命-2025」演習，公告演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，他難以想像國民黨要如何面對元旦時升上的中華民國國旗。

廣告 廣告

童子瑋指出，過幾天就是元旦，許多的政治人物跟國民，都會趁著一年的開始舉辦活動，也會對著中華民國國旗致意。他提到，當天空中飄揚的不只是國家的旗幟，可能還有繞台的軍機時，我們該用什麼心態面對中共，以及面對我們的國家。

童子瑋強調，這幾年下來，他看見國民黨越來越在乎中共，卻越來越不在乎中華民國，反而是民進黨從蔡英文總統到賴清德總統，連結台灣本土意識跟中華民國派，以強化自身實力，展現了守護國家的決心。

童子瑋說，賴清德說過最有力的一句話是「我們不一定要同黨，但一定要同一國。」當兩天後就要跨年，在元旦升旗的時候，他心中有一個真實的疑問，國民黨能心安理得面對他們的初衷，找回對國旗的認同，摒棄黨派之爭、回到守護國家的陣線嗎？

【看原文連結】