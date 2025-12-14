陸生親歷布朗大學槍擊案！驚恐躲實驗室 腦海閃過「水泥夠厚嗎」

美國名校布朗大學13日驚傳校園槍擊案，造成至少2死9傷，嫌犯仍在逃，陸媒披露大陸留學生驚恐回憶，當時躲在實驗室不敢出聲，心裡想著「不知水泥厚不厚」能否擋子彈，期間有人嘗試開門，讓他嚇得冷汗直流。

事發後警方在玻璃牆外守護學生。 （圖／翻攝《網易》）

陸媒《第一財經資訊》報導，正在布朗大學（Brown University）就讀博士班的大陸留學生劉向遠（化名）表示，他當時正在實驗室做實驗，突然收到校方發出的緊急警報郵件，內容指出「建築物附近出現槍手」。

劉向遠說，「我一看到警報，就立刻把門鎖上、把燈關掉，躲在實驗室裡。」劉男指出，他所在的實驗室位於大樓地下一樓，與事發地點僅隔一層樓板，警方行動的聲音清晰可聞，「警察一直在外面大喊『lay on the floor（趴在地板上）』，聲音非常清楚。」

躲避期間，劉男形容那是「極度煎熬」的時間，「我腦子裡想很多，甚至在想，美國的水泥厚不厚？子彈會不會直接打穿樓板到地下一樓？」更令人不安的是，期間曾有人嘗試打開他所在實驗室的門，「對方沒有表明身分，也沒有說話，只是很用力地試了2、3次，我完全不敢出聲。」他推測，可能是試圖躲藏的人。

直到約1小時後，警方進入實驗室並將他護送離開，「我先看到一堆槍枝上的紅色雷射瞄準點，才敢從桌子底下出來。」他描述，當時約有10多名全副武裝的警察迅速搜身，並以接力方式將他帶往安全地點。

