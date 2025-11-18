陸生註冊首度跌破百人 學者示警：兩岸和平交流因素幾乎斷光

陸生今年的註冊數已經下降到78人。圖為2023年來台的陸生參訪團，離去前在機場合影。圖／聯合報系資料照片

陸生聯招會18日公布今年陸生的招生數據顯示，今年碩博士生註冊加起來僅78人，首度跌破百人，創下2011年開放陸生來台後的新低。知名兩岸關係學者趙建民表示，即使是美國、日本、澳洲等國都還有大量的大陸留學生，而兩岸和平交流的因素「幾乎都斷光了」，呼籲我方執政者要多加思考。

曾在馬政府時期擔任陸委會副主委、並負責處理陸生開放政策的文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民18日接受本報訪問時指出，開放陸生的意義，第一是我方有機會在中國大陸培養一批友台菁英份子，這是先前幾十年來我們做不到的，2011年開放假如持續到現在是15年，大陸學界、官場、商業界、金融界或外交界，會有一批中堅幹部是友台的。

廣告 廣告

再者他說，未來5年台灣大專校院可能有三分之一要關門，對照之下，即使現在美中關係這麼對抗，在美的大陸學生還有數十萬人，美國每年從大陸留學生收取上百億美元的學雜費、生活費等，日本、澳洲也有大量大陸留學生，「政治關係不好不是一竿子切的」。反觀台灣，現在大學非常慘澹。第三，趙建民說，台灣大專校院太多了，因此固然是頂尖大學，招生還是蠻競爭，他以自己的授課經驗為例說，陸生比我們的學生用功，陸生也激發台生、向上提升我們的大專競爭力。

第四個重要的是兩岸和平，他以日本為例指出，今年前9個月外國觀光客3,000多萬，其中大陸旅客有700多萬，日中關係爭吵蠻厲害，可是看不出來有開戰的可能性，因為它們社會上有很多和平交流、交往的因素，反而「兩岸和平交流的因素幾乎都斷光了，這是執政者要思考的地方」，而不是只有批評大陸或反對黨。假如中國大陸有一批學者、學生在台灣，他們會是最大的主張兩岸交流、兩岸和平的群體。

前瞻陸生學位生來台，趙建民透露自己最近跟一位大陸國台辦的局長談及此事，對方說，現在不是陸方政策的問題，而是台灣好像也不願意開放，且大陸的父母並不想把學生送到台灣，因為現在有很多選擇。

至於還有希望開啟嗎？趙建民說，假如我方真心願意開放陸生來台就讀或者是交流以及陸客來台的話，「機會是很大的，我不覺得中國大陸反對」，他以兩岸觀光為例，有國台辦局長向其表示，陸方都已經開放福建跟上海到台灣的團客，「是台灣不接招」。而儘管我方公開表明，但陸方仍一再提到反對把小兩會政治化，「這顯然是說某一個環節裡邊出現政治」。換句話說，投射到陸生來台的問題，看起來「我們根本不想開放」，假如想開放，根本不是問題。他並指賴總統已指明對岸是「境外敵對勢力」，政策上要全面管控，是否仍要開放陸生，總統的立場是關鍵因素。

【看原文連結】

更多udn報導

雞排之亂被放鳥 台大學生會開1條件｢發5百份雞排｣

難懂？台人2說話方式令人困惑 陸客笑：換1詞秒懂

南部辦桌霸氣｢1人1桶冰淇淋｣ 內行人曝是婚禮策略

呼之欲出！JLO戰袍太狠 造型被1敗筆害慘像剛睡醒