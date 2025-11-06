陸男到金門縣政府門口撒「統一」傳單 陸委會：今17點已驅逐出境

陸委會副主委兼發言人梁文傑。李佳穎攝



媒體報導，一名中國籍的盧姓男子今（11/6）日背著一面結合中華民國與中華人民共和國的旗幟，到金門縣政府門口前大撒「兩岸統一」的傳單，隨後遭警方帶回。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，已於今日下午5點將盧男強制驅逐出境。

媒體報導，一名中國籍盧姓男子今日早上背著將中華民國與中華人民共和縫製成的旗子走入縣府，並大撒訴求「兩岸統一」傳單，一度引起騷動，縣府隨後報警處理。梁文傑指出，他是透過小三通的個人旅行入境，但因從事與許可目的不符的活動

梁文傑強調，針對類似案子，陸委會的做法一致，後續將調查盧姓男子來台，背後是否有邀請單位，若有的話必要時將請邀請單位說明，甚至對他祭出裁罰。

