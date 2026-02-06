陸男到銀行提父親68萬遺產 被要求證明「我爸是我爸」傻眼

大陸江西省九江市一名男子5日在網路發布影片投訴，其父親去世後，名下仍有約15萬元（約68萬台幣）存款在銀行，他攜帶死亡證明、戶口本等相關證件前往銀行辦理取款，卻遭銀行拒絕，理由是需證明「我是爸爸的兒子」。

大陸傳出銀行提款糾紛。（示意圖／photoAC）

綜合陸媒報導，這名伍姓男子表示，父親名下共有5張存單，繼承人包括母親以及2名姐姐、1名哥哥，「這筆錢是我們全家商量好之後，決定取出來重新安排的。」他指出，銀行工作人員當時「甚至沒有仔細查看我帶去的證件」，僅表示無法辦理取款，「說白了就是要我證明『你爸是你爸』。」

廣告 廣告

事件曝光後，引發不少網友抨擊，銀行方面回應稱，並非要求當事人證明「你爸是你爸」，而是依照相關規定辦理，「伍先生父親的存款金額已超過5萬元（人民幣，約22.8萬台幣），按照規定，不論取款多少，都需要提供公證處出具的合法繼承公證書，否則無法支取。」

對於銀行的說法，伍男表示，目前已收到銀行方面的進一步解釋與處理方案，「雙方仍在協商處理中」。

延伸閱讀

台股血流成河！崩逾500點失守月線 台積電下殺10元至1755

魏哲家很會喔！1動作讓高市早苗驚掉下巴

魏哲家高市早苗會面後 台積電董事會9日首度移師日本