陸男帶5星旗隻身闖金門縣府遭遣返 登船狂喊：打倒台獨

今早扛著自己整合縫製之中華民國與大陸五星旗幟闖入金門縣府高喊「兩岸統一」的大陸盧姓男子（前排右二），經移民署專勤隊帶回訊後已遭遣返，搭乘下午3點30分的小三通船班離境。（圖／翻攝畫面）

今（6）日上午扛著自己整合縫製之中華民國與大陸五星旗幟，隻身闖入縣府大門高喊「兩岸統一」並丟撒傳單的大陸盧姓男子，經移民署專勤隊帶回訊後已遭遣返，搭乘下午3點30分的小三通船班離境；盧男在專勤隊員「護送」下，登船途中仍不斷舉手高喊「打倒台獨」、「獨裁」、「兩岸和平統一」等口號，看傻一旁免稅店員與其它候船旅客。

陸籍盧男在專勤隊員「護送」下，登船途中仍不斷舉手高喊「打倒台獨」、「獨裁」、「兩岸和平統一」等口號。（圖／翻攝畫面）

移民署說明，中國大陸盧姓男子於昨(5)日以「小三通個人旅行」事由搭船入境，並於今日上午9時許在金門縣政府丟撒訴求「兩岸統一」傳單，經金城警分局會同該署專勤隊查獲。

廣告 廣告

大陸盧姓男子今早扛著自己整合縫製之中華民國與大陸五星旗幟，隻身闖入縣府大門高喊「兩岸統一」並丟撒傳單，被移民署專勤隊帶回訊後已遭遣返。（圖／翻攝畫面）

移民署表示，盧男行為顯已違反兩岸條例第18條第1項第3款規定，從事與許可來台目的不符之活動，該署已於今日下午強制驅逐出境，另依規定管制其一定期間不得來台。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿出軌證據瘋傳「裸擁王子」 徵信社揭真相：不要見獵心喜

獨／和平大苑黑歷史曝！瘋狂粉絲自稱「周杰倫朋友」 一路進天王家中自拍

謝侑芯案真相未明！黃明志涉命案能引渡台灣 專家搖頭揭真相