陸男拍「吸陽氣」影片暗酸成都男「不夠陽剛」？被警逮下慘了

大陸四川省成都市警方17日披露，一名男子發布含有「吸陽氣」等情節影片，刻意讓人聯想成都，暗指成都男性「不夠陽剛」，由於涉及蓄意製造地域和群體標籤，觸犯尋釁滋事罪並強制關閉其帳號。

「吸陽氣」影片。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，這名男子是經營傳媒公司的25歲四川省宜賓市齊姓男子，他於上月起拍攝多支影片，畫面顯示一名男子躺在地上，一個女妖上前試圖「吸陽氣」，卻發現男子「沒有陽氣」，此時鏡頭一轉顯示背景「成都站」，暗示成都有大量男同志「缺乏陽剛之氣」。

廣告 廣告

警方指出，齊男的影片上網後，立即引發大量轉載，並引發大量不實解讀，嚴重擾亂網路秩序、破壞公序良俗，造成惡劣社會影響。警方指出，齊男行為涉嫌尋釁滋事罪，警方對其採取刑事強制措施，並依法關停網路帳號。

不僅如此，當地警方16日披露另一起案件，山東省棗莊市一名孫姓男子為博取流量，虛構同志身分為噱頭，拍攝影片，並刻意讓人聯想成都市，當地警方依據《治安管理處罰法》尋釁滋事罪，對其實施行政拘留。

延伸閱讀

WBC/韓國隊長受傷傳要休4週！ 為國出征添變數

WBC/洋基「爵士哥」30轟30盜二壘戰力 承諾為英國隊出賽

日職/休賽季向林昱珉討教伸卡球 張峻瑋想在實戰使用