陸男星周奇遭爆雙劈！過夜女星又約網紅 2女反擊了

周奇遭爆「雙劈」，不僅被拍到與向涵之在家門口相擁，還與司曉迪聊色並約見面。（圖／翻攝自向涵之、周奇、司曉迪微博）





中國男星周奇近日捲入「雙劈」風波，不僅被拍到與女星向涵之在家門口相擁，還疑似同時與網紅司曉迪聊色並約見面，甚至替司曉迪訂飯店開房。事件曝光後，兩位女性均公開回應，引發網友熱議。

根據陸媒《新浪娛樂》報導，向涵之於昨（4）日被爆出與周奇的戀情。消息指出，2025年12月17日，向涵之拖著行李前往周奇家；隔日兩人收工後與朋友聚會至凌晨，周奇幫忙背包，兩人回家後在家中多次擁抱、互動親密，戀情因此曝光。

周奇遭爆雙劈

不過，周奇不僅與向涵之保持戀愛關係，12月19日仍被爆料疑似與司曉迪見面，甚至安排飯店房間。司曉迪在得知周奇與向涵之的緋聞後，向周奇發訊質問：「你騙我？你和xhz（向涵之）在一起，你幹嘛還要找我，是不是看我好騙？我是那麼好欺負的人嗎？我多用心對你。」這段訊息被曝光後，再度引發外界關注。

對此，周奇工作室發聲明澄清，強調「陪劈腿，沒亂搞」，並指司曉迪所發布的聊天紀錄與真實情況不符，帶有惡意誤導輿論。此外，工作室也回應，周奇使用小號聯繫粉絲一事早在2019年就被證實為捏造的虛假消息，呼籲網友保持理性判斷，不信謠、不傳謠，抵制惡意造謠行為。

周奇工作室發聲明澄清，強調「陪劈腿，沒亂搞」。（圖／翻攝自周奇工作室微博）

向涵之工作室隨即也表示，她目前單身，將專注於事業發展。向涵之本人也轉發了工作室貼文，並附上公事包與跑步的貼圖，藉此傳達自己重心在工作上，切割與周奇的緋聞。

向涵之工作室隨即也表示，她目前單身，將專注於事業發展。（圖／翻攝自向涵之工作室微博）

貼文曝光後，粉絲也紛紛留言支持向涵之，有人表示：「遠離男人，擁抱觀眾」、「快遠離男人專心搞事業！我們涵之越來越好！」、「開機順利談戀愛擦亮眼睛」。



