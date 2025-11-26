陸男星表弟赴柬埔寨失聯！才稱「被討要贖金」 又秒改口證實已獲救

娛樂中心／綜合報導

仝卓（左）透露表弟李怡亨（右）外出工作後失聯多日。（圖／翻攝自仝卓微博）

中國31歲男星仝卓當年參加選秀節目出道，但後續卻在2020年自爆考大學時舞弊，而葬送演藝事業，近日，掀起關注的是他發文稱表弟赴柬埔寨工作後失聯，雖然仝卓傍晚一度發文打臉表弟獲救的消息，但後續又編輯貼文，證實表弟的確已經被救出。

仝卓昨（25日）發文稱從小一起長大的表弟李怡亨自11月13日外出工作後便失去聯繫，並強調阿姨目前狀態很差，希望可以透過廣大的網友幫忙協尋，消息曝光後立刻掀起大家關注，然而，今（26日）仝卓傍晚先是說明進展，提到表弟並非外界傳聞獲救，聲稱有埔寨華人民間組織與表弟母親通電話，商討贖金事宜。

不過，仝卓晚間又編輯貼文，改口表示中國駐柬埔寨領事館已於下午一點的時候跨國營救表弟，目前表弟確定已經脫離險境，安全抵達領事館，而他也解釋微博「李怡亨已獲救」等關鍵字登上熱搜的時間，跟家屬實際得知獲救的時間有落差，因此才會出現資訊不對稱的情況。

仝卓證實表弟已經獲救。（圖／翻攝自仝卓微博）

