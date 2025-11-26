陸男星「表弟柬埔寨失聯2星期」 媽媽聽最後語音崩潰

仝卓曝表弟失聯近2星期，最後位置在柬埔寨。（圖／微博 仝卓）

大陸男星仝(讀音：同)卓以歌手身分出道，隨後跨入演員、主持人領域，也曾是男團「聲入人心」成員，後來卻因個人爭議導致演藝事業遭停擺。而他25日晚間突然在社群發文，指出表弟李怡亨已失聯近2星期，更透露表弟最後發送訊號的位置在柬埔寨。

仝卓25日發文表示，表弟在11月13日外出工作後失去聯繫，坦言自己與表弟從小一起長大，「從來沒想過有一天，會用這種方式去找他」，雖然手邊掌握最後一次出現的位置，但表弟的媽媽（簡稱李媽媽）已經盡力尋求協助，「阿姨現在每天都在等一句『我回來了』，我也希望，那個陪我長大的弟弟還能回來」。

另外，李媽媽也以帳號「單親媽媽柬埔寨救子」說明情況，指出表弟失聯後，曾透過手機傳送幾段模糊的消息，聲音非常虛弱，「那是他極度疲憊、非常恐懼的時刻。接電話的時候，我的手一直在發抖。聽到孩子說我想回家的那一刻，我的心都要碎了」。

李媽媽進一步透露，根據電子設備的共享紀錄，查出表弟的最後訊號位置為柬埔寨班達棉吉一帶，期間也向相關單位求助，卻始終未得到消息，「我們一家人整夜整夜睡不著，作為母親的心真的扛不住了」。最後，李媽媽表示不敢奢求太多，也不敢指責任何人，只希望孩子能平安回家，並期望貼文能夠被轉傳讓更多人知道。

消息曝光後，表弟失聯的關鍵字迅速登上微博熱搜，引來網友留言回應，「希望弟弟平安」、「太可怕了。祈願平安回家」、「我弟這個月12號也被騙去柬埔寨了，現在也是聯繫不上，真的不知道要怎麼辦」、「要學學之前王星的女朋友，你要描述一下他本來是去哪裡的，怎麼突然失聯的過程，大家能幫你一起分析」、「私下有人找你說能幫忙找，最好也讓他發一些證明啥的，你別再被騙了」。

