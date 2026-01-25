陸男用SIM卡煉金發大財？當事人澄清：利潤僅5趴、賺不到5萬
全球金價創新高，大陸廣東省傳出有男子利用一堆舊手機SIM卡，成功煉出191.73克黃金，以目前金價計算，市價約101萬元新台幣，引發話題，這名當事人出面澄清，利潤率僅約5%左右，約4.5萬台幣，若金價跌「還會倒賠」。
陸媒《每日經濟新聞》報導，這名煉金男「客家煉金師-橋」指出，他從事廢金屬提煉行業，屬於加工業，日前的確從廢舊SIM卡提煉出黃金，但他表示，利潤非常微薄，大約只有5%左右。
「客家煉金師-橋」表示，以他這次煉出191克黃金為例，成本約占9成5，「191克裡面，大概181克都是用來覆蓋原料、人工和各種處理成本，真正賺到的，只有差不多10克。」他坦言，外界只看到成品金塊，但投入成本不少，「原料本身就很貴，還有人工、藥劑、水電、廢水廢氣處理，單是提煉後的廢水處理，成本就非常高。」
報導指出，這191克黃金雖價值達22.4萬元人民幣（約101萬台幣）左右，但扣除成本實際利潤僅約1萬人民幣（約4.5萬台幣），他苦笑，「金價只要稍微跌一點，這點利潤就可能被吃掉，甚至倒賠」，「有時候廢料剛買回來，還沒裝車，就已經虧了。」
延伸閱讀
AI掀半導體結構性轉變 野村看好聯電、世界先進目標價大升五成
美對台關稅為何降至15%？ 楊金龍認同「國安思考大過貿易逆差」
「我們救不了英特爾！」台積電前副總剖析美日晶片困局與台灣「黑魔法」優勢
其他人也在看
法務部調查局長開球 盼全民化身「打詐．反毒」達人
除了陳白立為賽事開球外，新北市調查處陳宇源處長、調查局秘書室邱政達主任、重新調查站陳茂益主任、新北市議會蔣根煌議長及新北市議會無黨聯盟蔡錦賢總召也一同為中信特攻大力應援。台灣詐騙猖獗，受害民眾苦不堪言，調查局除了賽前播放宣導影片，加上今日在新莊體育館設立...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
改寫天價！金價突破5000美元 白銀史詩級暴漲
改寫天價！金價突破5000美元 白銀史詩級暴漲EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
挺吳昇翰！以Alex攀101妙喻從政 蘇巧慧：我是21年來最有機會贏的人
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導綠委吳琪銘今（25）日於土城舉行「各界力挺吳昇翰、鄉親相挺造勢大會」，力挺愛子吳昇翰接棒參選新北市議員。民進黨新北市長參選人蘇巧慧也親自到場力挺，她以美國極限自由攀岩大將霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登台北101的壯舉妙喻，政治競賽的過程，就如同攀登一樣，每一抓、每一握、每一踩都必須到點到位，並強調她是21年以來，最有機會贏得新北市長的民進黨參選人。民視 ・ 1 天前 ・ 4則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 190則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 551則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 4則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 45 分鐘前 ・ 1則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 8則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 106則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 2則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 21 小時前 ・ 4則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 108則留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 117則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
記憶體紅到發燙！法人喊「這檔」EPS上看36.4元 攜手旺宏雙雙亮燈噴漲停
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導記憶體產業「超級循環」來臨，帶動DRAM、NORFlash與NANDFlash報價齊揚，相關個股成為市場追逐焦點。法人指出，供給端受原廠...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
萬年總召出招了？藍委曝柯建銘「私下放話1事」 預言賴清德恐面臨這下場
民進黨立院黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記（參選總召）」，未來動向受到高度關注，國民黨立委王鴻薇透露，柯建銘不愧是萬年總召，在立法院的操作只能說「薑還是老的辣」，考量到民進黨團至今仍未敲定人選、也沒有其他人表態，王鴻薇直言，若柯建銘續任總召，一定會折損總統賴清德作為黨主席的政治威信。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 60則留言