陸男用SIM卡煉金發大財？當事人澄清：利潤僅5趴、賺不到5萬

全球金價創新高，大陸廣東省傳出有男子利用一堆舊手機SIM卡，成功煉出191.73克黃金，以目前金價計算，市價約101萬元新台幣，引發話題，這名當事人出面澄清，利潤率僅約5%左右，約4.5萬台幣，若金價跌「還會倒賠」。

陸媒《每日經濟新聞》報導，這名煉金男「客家煉金師-橋」指出，他從事廢金屬提煉行業，屬於加工業，日前的確從廢舊SIM卡提煉出黃金，但他表示，利潤非常微薄，大約只有5%左右。

「客家煉金師-橋」表示，以他這次煉出191克黃金為例，成本約占9成5，「191克裡面，大概181克都是用來覆蓋原料、人工和各種處理成本，真正賺到的，只有差不多10克。」他坦言，外界只看到成品金塊，但投入成本不少，「原料本身就很貴，還有人工、藥劑、水電、廢水廢氣處理，單是提煉後的廢水處理，成本就非常高。」

報導指出，這191克黃金雖價值達22.4萬元人民幣（約101萬台幣）左右，但扣除成本實際利潤僅約1萬人民幣（約4.5萬台幣），他苦笑，「金價只要稍微跌一點，這點利潤就可能被吃掉，甚至倒賠」，「有時候廢料剛買回來，還沒裝車，就已經虧了。」

