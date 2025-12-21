陸男與妻吵架突胸痛倒地！緊急送醫驚見他血管被「氣炸」

大陸江蘇省揚州市一名男子與妻子因生活瑣事爭吵，突然倒地不起，並出現劇烈胸痛，送醫檢查後被確診為主動脈剝離，醫師直言其血管「被氣炸了」，所幸及時治療，目前病情穩定。

張男緊急送醫所幸沒有大礙。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，這名張姓男子當天與妻子發生爭執，情緒激動之際，突然感到心口劇烈疼痛，隨後倒地。家人立即將其送往醫院急救。經檢查發現，張男血壓嚴重偏高，主動脈內膜已發生撕裂，屬於高危險的主動脈剝離疾病。

醫師指出，「他的血壓長期控制不佳，在情緒劇烈波動的情況下，血管內壓驟升，導致主動脈內膜被撕破，這種情況非常危險，隨時可能造成大出血，危及生命。」

廣告 廣告

醫師表示，主動脈剝離常被形容為「血管被氣炸」，一旦發作，死亡率極高，必須爭分奪秒處理。所幸張男送醫及時，經過藥物與相關治療後，目前生命狀況穩定，仍需密切觀察。

醫師提醒，秋冬季節氣溫下降，血管容易收縮，是心血管疾病的高發期，「高血壓患者如果情緒管理不好，頻繁生氣、激動，風險會明顯升高。」醫師強調，「我們最擔心的就是『又冷、又氣、又用力』這三個因素同時出現。」醫師呼籲，若出現突發劇烈胸痛、背痛、呼吸困難或意識不清等症狀，應立即就醫。

延伸閱讀

MLB/大谷翔平全球唯一神卡破紀錄 9500萬落槌成交

MLB/宋成文入札挑戰大聯盟成功 與教士達成合約共識

MLB/海盜三方交易換來3位新同學 鄭宗哲被DFA了