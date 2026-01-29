陸男連喝7天貢丸湯「膝蓋劇痛」確診尿毒症 醫：肉湯燉煮後普林高出數倍

根據《Journal of Women's Health》2014年825個亞洲女性的研究，發現體脂率30%以上，還有腹部肥胖（腰臀比超標、BMI過重）是子宮肌瘤的高危險群。《Experimental and Therapeutic Medicine》在2019年透過89位受試者，更證實「腰臀比」異常的女性發生子宮肌瘤的風險是正常者的7.7倍，體脂率過高是4.3倍，內臟脂肪過高是3.9倍，比起BMI的2倍多，「腹部肥胖」更是子宮肌瘤的高風險因子。 降低體脂率 有助降低子宮肌瘤發生率 王姿允醫師。我的無齡秘笈。表示，由以上研究可知，降低體脂率其實可以大大降低子宮肌瘤的發生，至於是否可以「縮小」，其實目前並未有相關減重介入後的觀察型研究，所以仍無法下定論。但可以確定的是，每天1000cc以內的無糖豆漿加上若干豆腐的攝取，對子宮肌瘤的患者來說，其實是安全的範圍，因為比起豆類製品，有更多其他的因素才是子宮肌瘤會變大的元兇。 子宮肌瘤與荷爾蒙代謝、生活型態密切相關 在2024年《Nutrients》有篇review的文獻，列出「預防子宮肌瘤的生活方式干預、飲食和環境實踐策略」，由於子宮肌瘤跟體內

常春月刊 ・ 7 小時前 ・ 發表留言