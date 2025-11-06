陸男遊金門背旗闖縣府喊統一 移民署依法將驅逐出境

赴金門自由行的陸籍盧姓男子背旗闖縣府高喊「兩岸統一」，已遭移民署專勤隊帶回問訊，目前仍在製作筆錄並釐清其來意。(于家麒攝)

1名循小三通赴金門自由行的陸籍盧姓男子，今(6)日上午竟背著自己整合縫製的中華民國與大陸五星旗幟闖入縣府大門高喊「兩岸統一」並發送相關傳單，立即遭縣府人員上前制止並通知警察到場將盧男帶回處理。

移民署專勤隊表示，今早經由警方通報後已立即派員前往金城分局將盧男帶回問訊，目前仍在製作筆錄並釐清其來意；後續將依台灣地區與大陸地區人民關係條例第18條之三「從事與許可目的不符之活動或工作」，逕行強制出境。

