陸男違規夜釣怕被抓 躲草叢遭打獵客「誤認獵物」槍擊頭部昏迷不醒

中國湖南省一名男子晚上在禁止釣魚的水域夜釣，卻不幸被一行持槍的打獵者誤當獵物，開槍擊中頭部。（圖／翻攝微博／新京報）

近日，中國湖南省發生一起嚴重的打獵誤傷事件。一名男子晚上在禁止釣魚的水域夜釣，聽到動靜後因為怕被抓而躲到草叢中，卻不幸被一行持槍的打獵者誤當獵物，開槍擊中頭部，目前仍在醫院持續接受治療。當地警方則已經控制4名涉案人員。

綜合陸媒報導，湖南南縣的李女士稱，10月8日，弟弟夜晚到湖邊釣魚時受槍擊重傷。李女士指出，事發當晚，由於洞庭湖水域禁止釣魚，弟弟見有車經過便躲到草叢中，4名打獵者見草有晃動，誤以為是獵物開槍，結果正好擊中弟弟的頭部。

廣告 廣告

李女士表示，弟弟頭部中槍後雖然經醫院搶救保住性命，但始終昏迷不醒。但她也懷抱希望表示，近幾日疑似有所好轉，「看到他的眼皮好像有一點點在動。」

事發地村落的官員則指出，事發後4名涉案人員均已經被警方控制，村委會多次組織4名涉案人員的家屬，積極賠付傷者醫療費用。負責本案的茅草街派出所則稱，目前案件已移交刑事偵查部門調查。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

黑心餐廳拿活貓入菜！被控現場宰殺後煲湯 當局急查勒令停業

粿粿好友開戰范姜彥豐！ 怒控：只剩帥無留戀的理由

AI加持「8檔」PCB股逆襲 本周金居出關可望再掀行情